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鄭欽文成為Dior全球品牌大使 中國體壇第一人

中國新聞組／北京16日電
鄭欽文成為Dior全球品牌大使。(取材自微傅)
鄭欽文成為Dior全球品牌大使。(取材自微傅)

近日，奢侈品牌迪奧(Dior)官方宣布巴黎奧運金牌得主中國女將鄭欽文成為其全球品牌大使。這是中國體育明星第一次成為迪奧全球品牌大使。但鄭欽文15日在大滿貫澳網賽爆冷出局，有媒體評論稱，鄭欽文在壓力與傷病下，更須冷靜。

來源：YouTube

僅在2025年開年，世界排名第五的鄭欽文已經收穫兩份合約：1月9日成為迪奧全球品牌大使，1月10日與螞蟻集團完成續約，她迎來了個人商業價值的又一次突破。

鄭欽文成為Dior全球品牌大使。(取材自微傅)
鄭欽文成為Dior全球品牌大使。(取材自微傅)

公開數據顯示，2024年女運動員收入排行榜，作為中國體壇最受熱捧的「00後」運動員，鄭欽文去年以2060萬美元(約1億5100萬元人民幣)名列第4位，谷愛淩以2210萬美元排名第3。值得注意的是，在2023年公布的女運動員收入榜中，鄭欽文以720萬美元收入僅排到第15位，短短一年時間，鄭欽文的商業價值飆升超1300萬美元，迅速成為全球最有商業價值的女運動員之一。

另據澎湃新聞報導，大滿貫澳網賽15日的女單第二輪比賽中，鄭欽文不敵36歲的德國老將西格蒙德，早早無緣第三輪。無論是對於球迷還是鄭欽文自己來說，這都是個有些意外的結果。鄭欽文在壓力與傷病下，更需要冷靜。

鄭欽文世界排名第五位，西格蒙德只排在第97位。鄭欽文是去年的澳網亞軍，而西格蒙德去年澳網只打到第二輪，並且2024年全年沒有一項大滿貫賽事進入第三輪。

鄭欽文直言自己身體狀況不在最佳，場上她的手肘也戴著護具，「我其實是帶著微痛上場的，傷病偶爾會影響到我，還沒有完全恢復。」

報導說，失利之後，年輕的中國金花所需要去做的，仍和過去遭遇低谷時一樣：冷靜總結，繼續進步，在未來的比賽中力爭找到更好的自己。

鄭欽文澳網爆冷門被淘汰。（路透）
鄭欽文澳網爆冷門被淘汰。（路透）

鄭欽文 澳網 巴黎奧運

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