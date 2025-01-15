打洞太多冰破裂…河北冰釣場多人落水 全都沒穿救生衣

河北一處冰釣場發生塌冰意外，許多釣客落水。（視頻截圖）

有網友反映，河北唐山市玉田縣小明釣場多人「冰釣」時落水，目擊者稱，「人太多了，下去就開洞，然後水就漫上來了」，多人落水後，釣場老闆曾組織人員使用繩子和救生圈等救援；釣場工作人員表示，落水人員及時被救上岸，無人員傷亡，釣場暫停營業。

綜合奔流新聞、極目新聞報導，網友發布的視頻中，一水池冰面破裂，多人手持垂釣工具向水池外面跑，水池中央有人落水後往冰面上爬，還有人對躺在岸邊的獲救者進行心肺復甦搶救。有知情人表示，現場很多釣友正在破冰冬釣，由於冰上人員及冰面打洞數量過多，導致冰面破裂人員落水。

視頻中，釣友們大多只穿了一雙雨鞋，沒有人穿救生衣。此前有人在某短視頻平台發布的小明釣場冰釣的視頻中，水池旁及冰面聚集了很多人，有人手持電鋸正在冰面打洞，有人從洞中釣出了魚。有網友在評論區對破冰釣魚 的安全性質疑。

工作人員表示，「事發14日上午，冰面破裂後，有幾人掉入水中，但均被救上岸。」其表示，並沒有人員傷亡，但釣場會暫停營業一段時間。

據悉，冬天水面結冰時破冰釣魚是釣友圈中的一種獨特挑戰，除了專業的破冰工具與更好的釣位選擇外，還需要注意安全，確保冰層足夠厚實以及避免滑倒或跌入冰洞。