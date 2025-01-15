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小紅書海外作者幾句話 日漲粉近萬 中國創作者嘆擠壓

中國新聞組／北京15日電
小紅書成為美國TikTok難民的「新家」。（取材自界面新聞）
小紅書成為美國TikTok難民的「新家」。（取材自界面新聞）

TikTok禁令尚未塵埃落定，小紅書先湧入大批TikTok難民（#TikTok refugee），「#TikTok refugee」相關詞條的瀏覽量衝破3325萬，參與討論的用戶也超過100萬。潑天流量為小紅書出海帶來底氣，背後卻也暗藏中國創作者生存空間遭擠壓的風險。

時代周報報導，TikTok遭禁風險未除，大批美國用戶開始尋找「新家」；這兩天，亞楠（化名）發現小紅書上出現了眾多海外用戶，他們迫切又小心地想融入新平台。「以前也能在小紅書看到海外IP，基本是中國留學生，現在有種把海外網友領進來的感覺，可以讓他們了解中國的美食和文化，也能在全球範圍內擴大相似的興趣圈子，找到有相同愛好的朋友們。」

亞楠表示，她認為，作為一款中文社區，小紅書還沒做好應對海外用戶的準備，「平台的工程師應該緊急上線一鍵翻譯功能。」

而小紅書的算法推薦機制，也為第一批海外用戶帶來了爆發式的流量。16歲美國青年DOMCSI僅發布一條視頻內容就獲得了3.6萬個讚和收藏，粉絲數量達到了3000；另一位青年Richard靠著發布5條相同視角的短視頻收穫2萬的粉絲；也有一部分國內英語老師連夜連線海外用戶直播交流，吸引了數萬人湧入直播間。

「海外用戶起號的速度非常快，漲粉效率像坐了火箭，可能只發幾句話，漲粉就可以達到近萬，這是我們普通創作者的一年的努力。」一名小紅書博主表示，他的帳號經營了一年多，才積累了不到1萬粉絲，他擔心海外用戶的湧入可能會擠壓國內創作者的生存空間。

走過第11個年頭的小紅書，長期受困於「調性或商業化」的難題，難以實現穩定盈利的康莊大道，現在TikTok受挫後，小紅書意外接到了洶湧的流量，而海外用戶能否轉化為長期用戶，則是小紅書下一個階段的課題。

小紅書上出現大量美國用戶。（取材自小紅書）
小紅書上出現大量美國用戶。（取材自小紅書）

小紅書 TikTok 中國留學生

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