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不甩制止 廣東執法人員「白拿」店家商品2年

中國新聞組╱綜合報導
廣東一名網友近日發布視頻投訴，稱一名疑似鎮政府的執法人員，未付錢就直接拿走店家門口的商品。（取材自大風新聞／監控畫面截圖）
廣東一名網友近日發布視頻投訴，稱一名疑似鎮政府的執法人員，未付錢就直接拿走店家門口的商品。（取材自大風新聞／監控畫面截圖）

廣東一名網友近日發布視頻投訴，稱一名疑似鎮政府的執法人員，未付錢就直接拿走店家門口的商品，且白拿的行為已經不是第一次，投訴「12345」也沒下文；事件曝光後，沙院鎮政府綜合執法部門工作人員回應，事發當日，執法人員督促商戶不要出店經營，但以前警告多次都沒用，所以拿走商戶的東西「嚇唬嚇唬」，官方已進行批評教育，要求該人員向店家道歉陪禮。

大風新聞報導，一名廣東網友日前投訴稱，茂名市沙院鎮有一輛黑色皮卡車停靠路旁，兩名男子下車，其中一人沒有付錢就拿走店門前的一盒商品，然後駕車離去，多名店家走出店鋪查看。視頻發布後引發網友關注。男子折返回皮卡車方向時，另一手中疑似還拿了一些商品，疑有一旁商家上前制止，男子無視後上車，離開現場。

視頻發布者質疑，隨便白拿百姓財產，下車就搶，過去要求還回來還不給，「一盒餅乾還買不起，已經不是第一次了。」

網友表示，每回都是這輛車來，投訴「12345」卻被告知查不了車牌號，要提供姓名和單位，「聽說他們在鎮政府某部門工作，管理亂擺亂放的。」「這人聽說負責市場及周邊管理，不讓人亂擺攤，我們家是臨街店鋪，屬於私人店，沒管理費。」「兩年了，他經常拿商戶的東西。」

據報導，沙院鎮政府綜合執法部門工作人員對此回應，涉事男子是他們單位正式在編工作人員，事發當日，執法人員督促商戶不要出店經營，但以前警告多次都沒用，所以拿走商戶的東西「嚇唬嚇唬」，「他的執法行為造成群眾誤會，已經批評教育，要求他一定跟人家好好解釋，賠禮道歉。」

其他網友看了紛紛表示，「這就是明目張膽的搶劫犯」「笑死了，嚇唬嚇唬，一嚇就兩年。」

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