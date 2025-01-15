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南韓遊客湧入上海 最受歡迎伴手禮是「這款」

記者林宸誼／即時報導
大陸給予南韓免簽待遇後，上海成為最多南韓遊客觀光的城市，老牌零食大白兔奶糖成為南韓遊客伴手禮。（取自界面新聞）
大陸給予南韓免簽待遇後，上海成為最多南韓遊客觀光的城市，老牌零食大白兔奶糖成為南韓遊客伴手禮。（取自界面新聞）

中國予南韓免簽待遇後，上海成為最多南韓遊客觀光的城市，不僅讓先前聲勢降溫的網紅景點「田子坊」重新受到注目，連老牌國產零食「大白兔奶糖」都成為南韓遊客伴手禮。

綜合新聞晨報、上觀新聞等報導，大量南韓遊客湧入上海，除了喜歡到大韓民國臨時政府舊址、外灘、南京路、武康路等景點打卡，沉寂多時的初代網紅打卡地「田子坊」，也因南韓遊客青睞、重振聲勢。

田子坊由石庫門建築群改建而成，聚集許多文青店舖，當中有家大白兔奶糖專門店特別受南韓遊客歡迎，幾乎必到該店買手信（伴手禮）。田子坊店員表示，遊客上門基本會買人民幣50到60元（約6.8到8.1美元）的大白兔奶糖，份量在1市斤（500公克）左右。

店員稱，大白兔奶糖在國際間頗有名氣，特別在上海人氣更高，所以韓客到了田子坊，會買各種不同口味奶糖當伴手禮；另有旗袍店員表示，去年下半年開始受南韓遊客帶動，田子坊人潮再次增加，旗袍很受女性韓客歡迎。

大白兔奶糖是上海生產的傳統零食，原來是上海ABC糖果廠仿製英國牛奶糖而成，1943年起在上海以手工生產；1950年代末，蔣茂有調整奶糖配方，改變了奶粉、奶油、煉奶比例，更貼近大眾口味，配方沿用至今；1972年美國總統尼克森訪問中國時，獲時任中國國務院總理周恩來贈送大白兔奶糖做禮物；1976年，大白兔奶糖併入上海冠生園生產。近年在中國「國潮」時尚帶動下，大白兔奶糖重獲年輕人歡迎，成為人氣零食。

南韓 國務院 觀光

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