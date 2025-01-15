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新疆年貨博覽會 帶來12國近萬種年貨 「在家就能購全球」

中國新聞組／北京15日電
近年來，新疆年貨市場出現愈來愈多海外商品。圖為2025年新疆新春年貨博覽會在新疆國際會展中心開幕，參展商正在整理節慶用品。（中新社）
近年來，新疆年貨市場出現愈來愈多海外商品。圖為2025年新疆新春年貨博覽會在新疆國際會展中心開幕，參展商正在整理節慶用品。（中新社）

春節臨近，買年貨、備年禮成為中國民眾關注的事項之一。近年來新疆年貨市場出現愈來愈多海外商品，多名消費者受訪時說，在家門口就能「購全球」，年貨清單更加豐富。

中新社報導，剛剛結束的周末，在烏魯木齊保稅展示交易中心可見，不少店舖掛起喜慶的紅色飾品，年味漸濃。商戶熱情地招攬著顧客，並送上試吃、試用商品。顧客趙咏梅說，商品種類很多，令她目不暇接。「要貨比三家，選些有特點的，當春節走親訪友時的贈品。」

烏魯木齊保稅展示交易中心面積超1.1萬平方米，引入數十個國家和地區的商品。隨著春節臨近，紅酒、糖果等產品的銷量也在上升。

顧客韓子軒說，近幾年，他都會在年貨選擇上尋求新變化。今年除了常見的進口商品外，還能買到來自非洲、中東歐國家的商品。

梳理新疆外貿情況發現，新疆去年對非洲、西亞、拉美、中東歐等新興市場的進出口值增勢顯著。

近年來，新疆跨境電商蓬勃發展，在烏魯木齊市另一處進口保稅商品體驗中心，工作人員說，該體驗中心採用線上線下結合的銷售模式，目前已與60多個國家和地區的品牌達成合作，有近千種進口保稅商品供消費者選購。

此外，正在舉辦的新疆新春年貨博覽會上，600餘個展位帶來近萬種年貨，包括12個國家和地區的進口商品。

新疆 新興市場 電商

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