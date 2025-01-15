看齊公務員…中國3大金監部門薪水砍半 董事以上減60%

中國三大金融監管部門職員本月開始集體降薪，降幅達50%。圖為中國證監會。（中新社資料照片）

路透14日引述消息人士透露，中國人民銀行（央行 ）、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會（證監會）的職員將於本月開始集體降薪，此次降薪幅度約為總收入的50%。降薪後，三大監管部門薪酬水準預計將與中國公務員薪酬齊平。

消息人士表示，儘管最初遭到三家監管機構及其員工的抵制，但降薪措施還是在本月實施。

據報導，中國證監會部門負責人年收入大約是30萬人民幣(約4萬美元)至40萬元，幾乎是其他國家機構公務員年收入的兩倍。此次政策將使部分董事級及以上的高階官員面臨60%減薪，部門的負責人削減近50%，部門負責人以下的官員將削減40%。

路透指出，此舉是要順應中國國家機構改革。2023年3月，中央、國務院 印發「黨和國家機構改革方案」，決定在中國銀行保險監督管理委員會（保監會）基礎上組建國家金融監督管理總局，為中國國務院直屬機構，並不再保留保監會；同時將證監會從中國國務院的直屬事業單位，調整為中國國務院直屬機構，以強化資本市場監管職責。

報導也指出，三大金融監管機構員工減薪的時刻很微妙，因為政府一直在呼籲民眾消費促進經濟成長，也似乎與中國政府最近一些其他措施背道而馳。

中國國家金融監督管理總局和證監會此前屬於事業單位，其職員的薪酬體系是按照「參公事業單位」（參照公務員管理的事業單位）制定，即可參考行業內同類專業技術人員指定特殊工資標準；其中，證監會的薪酬水準最高。而人行雖隸屬於中國國務院，但是其員工薪資是與另外兩個監管機構保持一致。

有專家預計，此次機構改革後，金融監管機構員工的收入將會下降，以與中國財政部和國家發改委等其他政府機構公務員的薪資水準保持一致。

據報導，相關官方單位都未回應置評請求，這三大金融監管機構也未揭露確切的員工人數。

報導指出，此次降薪原因與2023年「黨和國家機構改革方案」中，金融監管人員被納入公務員管理有關。

據民間智庫「中關村華夏新供給經濟學研究院」在微信 公眾號發布的內容，清華大學文化經濟研究院院長魏杰當時曾分析，這項改革的影響之一，便是監管總局所有人員加入公務員，不再按照原來的制度辦理。過去相關人員在體制內的隱性收入，「出來後慢慢往回拿」，現在完全按照公務員管理，把旋轉門基本堵死了，「這部分人可能損失比較慘」。