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「盲盒」風吹到年貨 春聯福袋、點心格…都熱銷

中國新聞組／北京14日電
網友分享的盲盒點心。（取材自湖南日報）
網友分享的盲盒點心。（取材自湖南日報）

今年年貨市場大有不同，「盲盒」也成為挑選年貨的關鍵詞。除了可以為喜歡盲盒的朋友送上手辦作為新年禮物，對聯、紅包、點心等傳統年貨都推出了盲盒版，紅通通的禮盒中裝滿了未知的新年驚喜。

湖南日報報導，來到長沙市河西的幾家大型商場，會發現盲盒銷售十分火熱。日本動漫「蠟筆小新」變身「送福小新」，穿著紅色的衣服，手裡拿著福袋；日本動漫「哆啦A夢」拿著平安、大吉、錦鯉、招財等文字的招牌；玩具店「泡泡瑪特」店裡經典IP也換上紅色裝扮，推出與祈願池、年味鋪、吹糖人和剪紙等場景聯動的積木。

網友分享的新年盲盒。（取材自湖南日報）
網友分享的新年盲盒。（取材自湖南日報）

「今年我和好朋友都是本命年，送一個蛇年的盲盒作為新年禮物很有紀念意義」，長沙萬象城某店內一位年輕消費者表示，「兩個人一起拆盲盒還可以互換喜歡的款式，比傳統的新年禮物更有趣」。

線下潮玩店銷售火爆，線上熱度也非常高。在電商平台和二手交易平台上可看到，泡泡瑪特官方售價99元（人民幣，下同，約13.6美元）的「金蛇賀歲新年好牌系列」已略有漲幅，已拆盒的熱門款式在126元至136元左右，隱藏款則高達799元。

泡泡瑪特推出的蛇年限定盲盒積木。（取材自湖南日報）
泡泡瑪特推出的蛇年限定盲盒積木。（取材自湖南日報）

除了盲盒手辦，春聯、貼紙、掛飾等傳統新春裝飾也加入到了盲盒賽道。這些盲盒以不同的價格作為區分，價格幾元到幾十元不等，差別主要體現在總體的商品量不同，價格愈高，套餐內的裝飾物就愈多。

帶有盲盒性質的紅包也非常受歡迎。窄條的紅包會印上錦鯉附體、桃花朵朵、好運常伴等詞語，領紅包如同抽籤一般，十分有趣，平均一個紅包價格在1元左右。

除了春聯盲盒，春節必備的點心也出了盲盒版。點心盲盒通常為正方形，每行有幾個小點心，如方格一樣，有16個、25個、36個、49個等大小的套餐。每個點心印著平、安、吉、祥、富、貴等祝福字樣。戳開喜歡的字，可以品嘗不同口味的點心，如巧克力、燕麥酥、曲奇、綠豆糕等小點心。

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