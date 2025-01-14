「玻璃大王」曹德旺捐百億辦校 打造中國版史丹福

福耀科技大學效果圖。（取材自福耀科技大學官網）

福耀集團董事局主席、「玻璃大王」曹德旺捐資100億元人民幣（約13億美元）的福建福耀科技大學（暫名）將獲得中國教育部 正式批准設立。校長王樹國近日在福耀集團年會表示，福耀科技大學計畫今年開始招生，目標是辦成中國版的史丹福大學 。

綜合九派新聞、明報報導，中國教育部網站13日公示擬同意設置本科高等學校名單，12所大學獲准設立，福耀科技大學也名列其中，更是名單中唯一一家民辦學校。

據了解，福耀科技大學是由福耀集團董事局主席曹德旺發起、首期捐資100億元創辦的民辦公助、非營利、公益性學校，定位為高水平理工科研究型國際化大學，辦學層次為本科和研究生教育。此前，福耀科技大學計畫招收1.2萬至1.3萬個全日制學生，重點針對港澳台及亞洲地區學生，招生標準和境內排名前5%的大學看齊。

曹德旺表示，希望借鑒國外的先進辦學經驗，彌補國內對製造業高端人才培養的不足，在高校人才培養方面做一些探索和創新。他曾在媒體撰文稱，「今生今世，我在這舞台選擇演企業家角色，從初始的立德，到後期的建功創業，在這兩齣戲中均獲有成就。這為我即將開演的第三幕——企業家捐資辦學，奠定了堅實基礎。」

他強調說：「把國際上好的東西學回來推廣，教育應是一個事業，不是產業，應該鼓勵社會資金（投入）。我既然捐款了，現在花很多精力在這一所大學上面，就是希望大學利益最大化。」