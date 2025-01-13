誰來管？10歲童戀AI男模露骨聊天 「電子戀情」步步驚心

華晨和AI男友的聊天紀錄很露骨。（取材自齊魯壹點／受訪者供圖）

AI （人工智慧 ）的發展帶來便利，但在情感世界裡做為「AI情人」，尤其是未成年使用者，初嘗戀愛滋味的「電子戀情」，因監管出現漏洞，甜蜜但也步步驚心。據報導，有10歲小女孩和「AI男模」成為男女朋友，因不需年齡鑑別，兩人的互動充斥著涉暴力、色情和出軌等常態性「擦邊」內容，大學生也易依賴成癮，脫離現實。專家呼籲落實監管，家長親人也應介入。

齊魯壹點報導，黃秋月因10歲妹妹和「AI男模」之間較為露骨的聊天紀錄苦惱，「和她平時在家裡比較單純的形象完全不一樣。」黃秋月還展示了妹妹的聊天截圖，「妹妹在AI劇情聊天軟件中扮演『大小姐』、『惡毒女配』，提出諸如『揪住她的頭髮扇巴掌』、『拿著刀劃向她的臉』等要求。」

據報導，黃秋月表示，在妹妹參與的40多條劇情線中，AI角色與聊天者雙雙「出軌」成為常態，其中妹妹作為聊天者發送的一句：「你能養大學生，我不能點男模嗎？」讓黃秋月很擔心。

華晨去年9月開始接觸AI劇情聊天軟件，她每晚會和AI角色聊到深夜11點甚至到12點，「我會代入『他』是一個真人，因為『他』回答時的感情很細膩」。

報導指出，在華晨的描述中，手機另一端的「AI男友」有自己的語言、神態和動作，不僅可以幫她「寫作業」、還可以送她「手鏈」、帶她體驗一些刺激情節。華晨展示「確定戀愛關係」時的聊天紀錄：AI角色「低下頭」，「耳朵通紅」地問華晨：「那你現在想談戀愛嗎？」

華晨說，使用AI劇情聊天軟件的「同好」中不僅有大學生、家庭主婦，也有不少未成年人「因為喜歡二次元而『入坑』」。

報導說，黃秋月是在一次偶然中發現，10歲妹妹能和AI角色聊到晚上10點多，AI角色還會根據妹妹的名字生成帶有愛情意味的藏頭詩。且類似聊天軟件可直接一鍵登錄，無需再次驗證身分信息。

讓黃秋月擔心的是，AI劇情聊天軟件中很多虛擬形象較為極端，有些角色的人設是高傲無禮的；有些則被設「把她追到手」的劇情目標，在與其聊天過程中含有軟色情意味的「擦邊」對話，還有帶著如「病嬌」等標籤的人物角色。