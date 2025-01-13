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就要秀給南韓客看？上海豪車隊頻「炸街」車主回應了

中國新聞組／綜合報導
唐僧扮相者駕紫色麥拉倫在上海街頭引來眾人目光。（視頻截圖）
唐僧扮相者駕紫色麥拉倫在上海街頭引來眾人目光。（視頻截圖）

一組敞篷車隊近日在上海安福路、武康路街頭「遛車」的視頻走紅，包括一位唐僧扮相者駕紫色麥拉倫在上海街頭狂飆，網友紛紛表示，「上海在遊客面前秀起來了」、「這天氣穿羽絨服開敞篷，少爺們這輩子最遭罪的時候了」 。也有人說，中國對南韓開放簽證後，大街上隨處可見南韓遊客，為了給秀給遊客看，現在上海的少爺小姐們都跟打卡上班似的，白天開著跑車出來「炸街」。

綜合媒體報導，上海的豪車看得南韓遊客們一楞一楞的，有南韓網友驚訝留言「上海豪車這麼多」，比韓劇還夢幻的豪宅豪車，走兩步看見個豪車就得舉起手機拍一下。也有南韓網友留言，「原來所謂的中味是這樣的」、「誰不知道上海人活得很好，有必要這樣炫富？」，「他們無論如何都想要得到南韓人認可」，「來上海又近又便宜，還有免費豪車秀，太好了吧」。

大批民眾及遊客圍觀豪車炸街。（取材自微博）
大批民眾及遊客圍觀豪車炸街。（取材自微博）

大批民眾及遊客圍觀豪車炸街。（取材自微博）
大批民眾及遊客圍觀豪車炸街。（取材自微博）

也有一些網友認為這是一種行為藝術，也可能是一場精心策畫的營銷活動，達到宣傳的目的。

另據映象網報導，唐僧這個敞篷車隊近幾日在上海安福路、武康路街頭「遛車」走紅後，其中一位車主劉宇表示，幾位車主本身就是幾個好朋友，會經常約著在上海梧桐區「遛車」，不是為了專門蹭遊客熱點來的，那天陽光很好，開敞篷並不冷，」很多人說我們裝，其實這就是我們真實的生活，「車的價格也沒有網友說的那麽高」。

上海外灘街頭的豪車。（取材自微博）
上海外灘街頭的豪車。（取材自微博）

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