就要秀給南韓客看？上海豪車隊頻「炸街」車主回應了

唐僧扮相者駕紫色麥拉倫在上海街頭引來眾人目光。（視頻截圖）

一組敞篷車隊近日在上海安福路、武康路街頭「遛車」的視頻走紅，包括一位唐僧扮相者駕紫色麥拉倫在上海街頭狂飆，網友紛紛表示，「上海在遊客面前秀起來了」、「這天氣穿羽絨服開敞篷，少爺們這輩子最遭罪的時候了」 。也有人說，中國對南韓 開放簽證 後，大街上隨處可見南韓遊客，為了給秀給遊客看，現在上海的少爺小姐們都跟打卡上班似的，白天開著跑車出來「炸街」。

綜合媒體報導，上海的豪車看得南韓遊客們一楞一楞的，有南韓網友驚訝留言「上海豪車這麼多」，比韓劇 還夢幻的豪宅豪車，走兩步看見個豪車就得舉起手機拍一下。也有南韓網友留言，「原來所謂的中味是這樣的」、「誰不知道上海人活得很好，有必要這樣炫富？」，「他們無論如何都想要得到南韓人認可」，「來上海又近又便宜，還有免費豪車秀，太好了吧」。

大批民眾及遊客圍觀豪車炸街。（取材自微博）

大批民眾及遊客圍觀豪車炸街。（取材自微博）

也有一些網友認為這是一種行為藝術，也可能是一場精心策畫的營銷活動，達到宣傳的目的。