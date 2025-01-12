春節將至 親人相處壓力大 年輕人想和「電子親人」團圓

「電子爸媽」最初來自名為「和女兒分享日常」的博主，這是一對來自陜西的老夫婦，僅抖音平台目前就有100多萬粉絲，獲讚數3000多萬。其主頁簡介寫道：「造一場甜甜的夢給娃娃」。（取材自高度新聞）

隨著寒假、春節即將到來，許多年輕人與實際親人相處的時間也悄然來臨，近來爆火的「電子親人」、「電子爸媽」，在社群平台上反而成為許多年輕人希望回家「團圓」的對象，尤其面對親人關於相親、工作和未來的詢問和要求，壓力大到需要藉「電子親人」來「餵養」自己。有實際親人卻愛看「電子親人」的現象，也引來專家學者和社會的關注。

中國青年報報導，「電子爸媽」最初來自於一個名為「和女兒分享日常」的博主，這是一對來自陜西的老夫婦，僅抖音 平台目前就有100多萬粉絲，獲讚數3000多萬。其主頁簡介寫道：「造一場甜甜的夢給娃娃。」他們總帶著熱情笑容，用幸福的語調講述「爸爸媽媽今天幹什麽了」，讓網友們沉浸式體驗無條件的寵愛。

山東15歲的李冬冬關注這對陜西爸媽一年多了，最初她是因為他們的貓「追更」的。小學六年級的冬天，李冬冬從外面撿了一隻小貓回家，父母暴怒，把她強行推出門外，讓她把貓送走再回來。自己和父母間的爭執，讓她感受「陜西爸媽除了對孩子溫柔以外，彼此關係也很好，是很鮮活的愛」。

「琳媽」也是熱門的「電子媽媽」，她以笑容可掬、整潔優雅又不失親切樸素的形象出鏡，配以文字「媽媽教你……」推出一些日常生活中的小技能、小教程。

王雨晴幾乎一期不落地看琳媽的視頻。她來自青海一個小縣城，2017年考上上海一所大學，「最近親戚們又開始催我挑一個條件好的對象，把結婚生子提上日程。後來我在潛意識裡會減少和親人們的聯繫，這似乎是一種精神的自我保護：我要遠離不必要的壓力」。

在年輕人的熱烈討論聲背後，也有父母關注到了這些「電子親人」。

「都是演員。」陜西的高勇說，他有個愛看「電子親人」的大學生女兒。「我們家小孩看這些博主看得起勁，也沒怎麽感恩我們真父母，別人家鍋裡的飯總是香的吧」。

另一些家長似乎確實從中受到了某種感染。一名中年女性網友就發帖表示想「聽勸」，所以徵集青少年對理想家長的期待來改變自己。

資深心理咨詢師劉婷指出，年輕人在暗處享受著「電子親人」的關心愛護，它可以短暫緩解焦慮不安。但要追求健康、穩定的人格成長，「電子親人」終究無法代替真實的、深度的人際關係。