開鐘點房洗十幾件衣物挨批「薅羊毛」 研究生：飯店很歡迎

小魚留言讓工作人員幫忙洗烘。(取材自九派新聞／受訪者提供)

近日，不少大學生解鎖了冬季洗衣新方式：將飯店的「鐘點房」變成「洗衣房」。來自武漢 的研究生小魚花100元（人民幣，下同）開鐘點房洗十幾件衣物，並詳細記錄了全程的洗衣體驗，發文後瀏覽量達29萬。但有不少網友吐槽：「大學生真會薅羊毛！」「如果哪一天飯店的服務降級了，就是你們的錯。」

九派新聞報導，小魚表示，飯店非常歡迎住客預定鐘點房來洗衣服。 「這對飯店來說是閒時再利用，一天內入住的時段愈滿愈好，所以飯店才會在暑假期間推出鼓勵大學生開鐘點房洗衣服的活動。」鐘點房每小時單價比正常住客還高，飯店整體上仍是獲利的，大學生追求性價比「薅羊毛」無可厚非。

她說，經查詢，目前在全季、亞朵、漢庭等連鎖飯店，4小時鐘點房費多為100多元，入住期間可24小時無限次洗烘衣服。日前她和男友帶了三件羽絨外套、三床被子、床單和幾件厚衣服，花100元預定了全季酒店金融港北地鐵站 的鐘點房，該飯店的洗衣房提供了三台價值4萬元的洗衣機，洗衣機自備洗衣液、消毒液，洗衣房還配備了烘乾機、熨燙區、手洗台。 她表示，入住前他們還諮詢過前台。

就她的自身體驗而言，下午是人們最少的洗衣時間，工作人員不僅會告知不同衣物的洗手方式和時間，還可以幫忙洗烘。她自己所住的學生公寓雖也提供自助洗衣房，但不方便洗羽絨服，也沒有消毒功能，費用多為幾十塊不等。 她算過，到洗衣店花30元洗一件羽絨服，因此在酒店開鐘點房洗羽絨服更划算，「無論是衛生程度，還是洗衣服的品質和效率，我都認為酒店洗衣更優。」

小魚在社群媒體 平台分享了自己的入住體驗和洗衣體驗後，引起了熱議。留言區有人評論：「哪天自己住飯店的時候為了洗衣服排隊到深夜，不知道還會不會為這種行為點讚。」

為驗證小魚的說法，九派新聞記者隨機撥打了三家飯店前台的電話，對方均表示，只要入住即可自助洗衣，目前飯店營業沒有受到影響。