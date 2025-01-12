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單程2小時…滬男堅持7年「極限通勤」驚呆網 只為一個執念

中國新聞組／綜合報導
小姜稱很享受公交南梅線上的時光。(視頻截圖)
小姜稱很享受公交南梅線上的時光。(視頻截圖)

極限遠距離通勤，到底是種怎樣的體驗？一名自稱「通勤專家」的30歲上海博主小姜說，他家住奉賢南橋，工作是在黃浦一所小學任教，每天往返80多公里，單程通勤時間近兩小時。這樣的極限通勤，他已經堅持了7年。一年多的時間裡，小姜在社交媒體上發布了一系列「絕命通勤」VLOG，收穫了3萬多粉絲，不少人對他的毅力感到驚訝。

上觀新聞報導，每天清晨不到6時，小姜就出門了，外面的天還是黑的，「快的話可能單程90分鐘就能到，有時銜接的不夠絲滑，那就105分鐘」，小姜通常會乘坐軌交一號線，到錦江樂園站換乘公交南梅線到奉賢，還要再騎上一段共享單車，才能到家。

「現在是晚上6點，應該是6點03分的地鐵，來得早不如來得巧，正好無縫銜接，我最喜歡的靠邊睡覺座位。」小姜對沿途交通工具的換乘，不僅精確到分鐘，連哪個車廂離出口站最近也熟絡於心。「等會你就可以看到這邊離那個出口也是剛剛好的，沒想到上個班那麼多『心機』。」

公交南梅線上的時光，小姜總是很享受的時刻，49個座位，坐滿即發，車上是人們很默契的安靜。小姜說：「都是市區回去的打工人，也都會約定俗成，沒有人大聲喧嘩，也沒有人會吃東西。」45分鐘後，南梅線到達奉賢南方國際廣場站，小姜離家的距離還有騎行的最後10分鐘。晚上7時多，小姜終於到家了。家裡有留好的晚飯、還有三歲女兒的歡迎。

據報導，小姜的愛人就在奉賢工作，父母也住在附近，「跟家人在一起一直是我的執念」，不久後小家庭還將迎來一位新成員，這些也許就是小姜能夠堅持7年長距離通勤的原因。

對於長距離通勤，不同人想法不一樣。曾堅持從金山亭林到市中心內環通勤的園園女士算了一筆帳，「通勤20分鐘以內，合租3000塊起步。通勤放寬到40分鐘，可能有2000塊的單間。但是40分鐘夠我從公司到上海南站。既然都到南站了，我為什麼不多坐個小火車回家睡大房子呢？」

住在奉賢老城區的小黃，早高峰通勤時間直逼單程兩個半小時，堅持數月後她離職了。小黃和園園女士的看法截然不同，「有時候壓垮人的就是通勤最後那半個小時。」

小姜每天的通勤路線。(視頻截圖)
小姜每天的通勤路線。(視頻截圖)

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