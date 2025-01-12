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空姐回黑龍江老家養豬「臭到入味」視頻暴紅 2個月賺20萬

中國新聞組／綜合報導
楊顏西辭掉空姐工作回黑龍江養豬，記錄養殖場的工作與生活，走紅網路。(視頻截圖)
楊顏西辭掉空姐工作回黑龍江養豬，記錄養殖場的工作與生活，走紅網路。(視頻截圖)

黑龍江伊春1997年出生的楊顏西曾做了5年空姐，因照顧生病的父母決定辭職回家接手養豬事業，閒暇之餘拍攝短視頻記錄她的養豬生活，燒炕、餵食、鏟豬屎……整天忙得腳不沾地，和臭到人都被醃入味了的有趣日常，短短兩個月其短視頻帳號就漲粉近40萬，賺了近20萬元（人民幣，下同）。她說，自己下個月就要開特產店，未來想擴大養殖場，還想開民宿

九派新聞報導，楊顏西畢業後考上吉祥航空，被分配到上海，做了5年空姐，常年不能回家，「有天我和媽媽視頻通話時，看到她胸前裹著紗布，才知道媽媽因為脂肪瘤做了好幾次手術。她安慰我時還說，這只是個小手術，爸爸心臟放支架現在都沒事兒了。那時我才知道，原來他們倆這段時間都生病了，特別愧疚沒辦法照顧他們，才終於下定決心辭職回老家工作。」

楊顏西說，最初父親因「裸辭」跟她爭吵、冷戰，後來因她的堅持，父親最終妥協。她從2023年4月接手三叔的養殖場開始養豬，發現養豬挺累的，每天都有很多事情需要做，燒炕、餵食、鏟豬屎……整天忙得腳不沾地，還特臭，在豬場待一天，人都被腌入味了。換下的衣服扔到樓道裡，整個樓道都會變得臭烘烘的。

她表示：「比起做空姐，我更喜歡現在的工作。因為能夠陪在爸媽身邊，幫老人跑腿幹活，想到能讓家人生活得更好，我就覺得特別有意義，幹起來也很有勁。」有時候還會捨不得把某幾隻特別可愛的豬賣掉，還得做心理鬥爭。

「我同齡人都結婚了，沒人和我玩」，她閒來無聊開始拍攝短視頻記錄生活，沒想到火了。楊顏西說，賣豬和短片的收入，2024年底的兩個月就漲了近40萬粉絲，賺了20萬。

楊顏西說：「剛開始養豬時借了爸媽10萬元，還把奢侈品包包都賣了。2023年6月，我把之前上海公積金的錢提出來還給了父母，後來就沒朝爸媽再要過錢。我收入的主要來源是自媒體，養殖大多時候都只能回本，甚至連我二舅三舅的人工費都賺不到。」

 談起未來，楊顏西充滿憧憬，「我下個月就要開特產店了，未來還想擴大我的養殖場，還想開民宿。」

楊顏西記錄養殖場的工作與生活，走紅網路。(視頻截圖)
楊顏西記錄養殖場的工作與生活，走紅網路。(視頻截圖)
楊顏西做空姐時。(視頻截圖)
楊顏西做空姐時。(視頻截圖)

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