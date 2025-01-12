投資規模縮減 半導體業6倍薪「瘋狂」挖角不再

中國不少半導體公司開出高薪，但前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。（新華社）

高薪是半導體公司吸引人才的武器，中國不少半導體公司開出高薪招人，最高甚至會提出高於原本薪資六倍的工資，不過中媒指出，前些年的「瘋狂」已不復存在。

第一財經報導，愛集微調研數據顯示，2024年中國半導體公司平均年薪為34萬元人民幣（約4.6萬美元），10年以上工作經歷的博士平均薪酬為105萬元。半導體行業的薪資水平處於較高水平，但是整體而言有所下降。研數據顯示2024年半導體社招平均工資呈下降趨勢。

一名DPU晶片 設計公司的員工表示，2021年和2022年，晶片研發的工資普遍增加一至兩倍，一些核心研發崗位增加更多。當時不僅僅是DPU，大量資本湧入，讓整個晶片設計領域進入瘋狂擴張狀態。

晶片設計創業公司在資本助力下開始成立並瘋狂招人，從中國頭部IC設計公司或跨國晶片企業挖人，最高甚至會提出高於原本薪資六倍的工資，讓不少工程師跳槽至創業公司，就連不具備晶片設計經驗的人士也嘗試跨界。

2023年成為行業的分水嶺，中國半導體產業項目投資 規模開始縮減。伴著投資規模下降，中國晶片設計企業的數量增長開始放緩，但整體半導體產業依舊處於高速成長期。

多名半導體業人士表示，經歷2021年和2022年的瘋狂後，行業整體用人情況趨於理性。一名半導體測試設備的創業企業總經理表示，由於現金流並不寬裕，公司去年沒有漲薪，而是嘗試留住擁有多年經驗的員工，同時招聘資歷較淺的新人，著重培養。