廣西百色倡壓歲錢不逾20元 網諷：不是說要刺激消費？

廣西壯族自治區百色市提出「壓歲錢不超過20元人民幣」倡議；示意圖。(取材自微信)

春節將至，許多人為壓藏錢又要「大出血」煩惱之際，廣西壯族自治區百色市近日提出「壓歲錢不超過20元人民幣（約2.7美元）」的倡議，遏制壓歲錢攀比之風，消息衝上熱搜引發熱議。有網民表示支持，要求各地也跟進推廣；但不少網民唱衰這項倡議，諷「百色還活在80年代」、「過年小孩子沒錢怎麼刺激消費？」、「不用倡議了，我現在口袋不超過20元」。

據玉林晚報報導，近日，百色市發布2025年文明過年倡議書。文中提出，倡導移風易俗，健康過年。嚴格落實「關於全市黨員幹部帶頭開展移風易俗工作的意見」有關要求，自覺抵制陳規陋習，反對大操大辦、高額彩禮等不良風氣，倡議少發壓歲錢、發不超過20元的小額壓歲錢，遏制壓歲錢攀比之風。提倡文明祭祀。遠離賭博、封建迷信等，過一個「健康年」。

倡議書指出，壓歲錢是中國民間過年習俗之一，承載著長輩對晚輩的深切祝福與美好期望，然而隨著經濟社會發展，個別地方的壓歲錢卻開始變了味，金額不斷增加，範圍不斷擴大，出現嚴重攀比，給人們造成了很大的經濟壓力和思想負擔，尤其對農村收入較低、家族較大的人群和老年人壓力更大。

為進一步推動移風易俗，讓壓歲錢回歸祝福本位，該市倡議「少發壓歲錢」、「發不超過20元的小額壓歲錢」，指壓歲錢不是親友之間互相攀比的「面子錢」，不提倡向直系親屬之外的其他親朋好友發壓歲錢，勿讓壓歲錢成為人情往來的負擔；讓壓歲錢回歸祝福的本真，讓孩子接受一次禮儀教育，不攀比壓歲錢的多少。

倡議書並要求全市黨員領導幹部要率先垂範、廣泛動員，堅決遏制壓歲錢攀比、人情往來攀比，培育良好家風，引導孩子樹立正確的金錢觀、消費觀、價值觀，養成勤儉節約的好習慣，用壓歲錢做有意義的事。同時提倡文明祭祀，過一個「健康年」。

對此，有網民表示支持，認為倡議書立意良好，「太好了，那我今年就發10塊錢的」、「對對對應該這樣，之前回家過個年，一個月工資都發沒了」。

也有不少網民嘲諷，「你還以為是80年代啊發20元？人家愛發多少是人家的事」、「說得我們很有錢一樣」、「不是說要刺激消費嗎？過年小孩子沒錢怎麽消費？」、「不用倡議了，現在口袋不超過20元」、「廣西人本來就不超過20，至親除外」、「我不同意，我還在收壓歲錢呢」。