浪費人才？北大、復旦畢業進菸廠當操作工 「吃飽更重要」

圖為菸廠一線生產操作中的製絲工作。示意圖。（取材自時代周報）

多地菸草公司近日發布2024年招募擬錄用名單，顯示愈來愈多不乏北京大學、復旦大學等名校畢業生、碩博生湧入菸廠，包括第一線操作員等崗位，引來高學歷人才進捲菸廠是人才浪費的質疑聲。菸廠一線員工則稱，比起學歷浪費，吃飽肚子更重要。學者也認為，名校和高學歷生進菸廠是市場選擇的結果，不應以「人才浪費」這陳舊觀念批判此現象。

綜合媒體報導，河南 中菸、浙江中菸近日公布2024年大學生招聘錄用人員名單，前者「一線生產操作崗」共招聘169人，後者在杭州、寧波兩地的「生產技術操作」崗招募了123人。

此外，濟南捲菸廠2024年擴大了95名正式工，南京捲菸廠招募人數多達50人，蚌埠捲菸廠擴充了31名正式工大學生。

除了數量，招募的應屆生學歷也有所提升。浙江中菸的錄用名單中，不僅有北京大學、復旦大學、浙江大學等頂尖高校學生，還有雪梨大學、倫敦大學學院等國外知名大學畢業生。河南中菸的錄取人員名單中也出現了上海交通大學、中國科技大學、武漢大學等多所985高校的身影。

碩士學歷越來越常見。 2024年蚌埠捲菸廠錄用了大學部14人，碩士17人，設備維修職缺近半數是碩士學歷。貴陽捲菸廠共錄用49人，其中35人為碩士研究生，碩士生比例高達七成。濟南菸廠也招錄了三名來自中國海洋大學、中國農業科學院、中國石油 大學的博士生。

湖北某菸廠的第一線員工表示，他們廠2024年招聘的學歷要求從專科提高到了本科，管理崗的學歷要求更高一些。

該員工還稱，近幾年菸廠招聘高學歷數量確實比之前多一點，但其實薪水並沒有網路上傳得那麼高，第一線員工也就小康水平。 「上夜班也不過是拿命換錢，高學歷人才去一線操作崗在目前的就業 經濟形勢下是可以理解的，大多數人讀書都是為了找一份過得去的工作。」

對於上述現象，21世紀教育研究院院長熊丙奇認為不足為奇，也不該質疑或批判。他認為，市場是雙向選擇、擇優錄用，在這種背景下，「人才浪費」是一個非常陳舊的觀念，對於大學畢業生的擇業，應該強調合法就業和多元就業，拿菸草業來說，既然是合法產業和企業，包括碩士、博士在內的大學畢業生，選擇到菸草業工作，就是市場選擇的結果。