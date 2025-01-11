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騰訊臘八節發給員工「巨型甘蔗」寓意順利 獲讚有創意

中國新聞組／綜合報導
深圳騰訊公司給員工準備了巨型甘蔗作為臘八節驚喜禮物。(取材自電商報)
深圳騰訊公司給員工準備了巨型甘蔗作為臘八節驚喜禮物。(取材自電商報)

臘八節還有禮物領？深圳騰訊近日給員工準備了臘八節驚喜，給員工送出巨型甘蔗，祝員工「掂過碌蔗」，寓意今年順順利利。不少員工將收到的甘蔗發到社交平台上，網友直呼羨慕。

快科技報導，「掂過碌蔗」中的「掂」字在廣東是一個古老的方言詞，釋意為「直的」，這裡引申為順利、妥當；全詞字面意思為比甘蔗還直，比喻事情進展十分順利、妥當。

粗圓順直的蔗身，向陽而生的蔗葉，整棵的甘蔗在民間習俗中被賦予了做事順利的象徵，每逢春節前或高考考場外，一棵棵連根帶葉的甘蔗代表著人們對未來的美好期盼。

值得注意的是，騰訊還在一樓貼心地提供了甘蔗削皮、切段服務，員工們紛紛扛著巨型甘蔗到一樓去削皮，場面壯觀。

當日，不少員工將收到的甘蔗發到社交平台上，網友直呼「有創意」，「啥時候有機會進鵝廠」，「還招聘嗎？氛圍感太好了」，「廣東過年有送人甘蔗風俗」。不少人羨慕地說：「如果是我，我扛著回家，乘地鐵的那種，還要多坐幾站，都知道我是騰訊的。」也有人調侃：「會不會被地鐵認定為凶器？」

也有網友在社交平台上，曬出自己公司臘八節收到的禮物，「一人20斤板栗」，「發了一罐瓜子」。

深圳騰訊員工將公司送的巨型甘蔗扛去削皮。(取材自微博)
深圳騰訊員工將公司送的巨型甘蔗扛去削皮。(取材自微博)

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