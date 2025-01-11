中反腐查貪破紀錄 去年立案87萬件、處分近89萬人

中國國家主席習近平（中）上台後打擊貪腐，軍方被指是重災區。圖為習近平到火箭軍某旅視察。（新華社）

中共 反腐態勢嚴峻，在日前的中紀委全會上，中共總書記習近平 對反腐強調「任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤」。而據官方昨天公布的消息，去年全中國紀檢監察機關共立案87.7萬件，數量創下歷史新高，其中省部級及以上幹部被立案為73人，還包括前任中央軍委委員與國防部 長。

據中央紀委國家監委網站消息，去年紀檢監察機關共接收信訪舉報356.3萬件次，其中檢舉控告類信訪舉報100.7萬件次。處置問題線索217.5萬件。立案87.7萬件，其中立案省部級及以上幹部73人、廳局級幹部4348人、縣處級幹部3.5萬人。處分88.9萬人，其中處分省部級及以上幹部73人，廳局級幹部3838人，縣處級幹部3.1萬人。

官方公布的數據顯示，去年紀檢機關立案、處分的人數都較前年暴增（2023年分別立案62.6萬件、處分61萬人），更創下創多年來的新高，對比10年前的2014年，全年立案的數量僅有22.6萬件。

日前在中共20屆中紀委四次全會上，習近平重申「腐敗是我們黨面臨的最大威脅」，他並強調「腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生」，更警告，「任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤」。隨後的全會公報強調，要「嚴查政治問題和經濟問題交織的腐敗案件」、「堅決查處那些老是拉幹部下水、危害一方的行賄人」。

當中，軍隊就是一重災區，解放軍2023年爆發火箭軍腐敗醜聞，幾十名將軍落馬，包括兩任國防部長李尚福、魏鳳和；中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華去年12月也涉嫌嚴重違紀被停職檢查。中央軍委紀委昨天在北京舉行擴大會議。中共中央軍委副主席何衛東出席會議時強調，「今年要深入推進政治整訓、正風反腐，強化政治監督，匡正選人用人風氣」，並強調「貫徹軍委主席負責制」。

紅星新聞指出，從2023年上半年開始，全國紀檢監察機關首次公開了現任或原任村黨支部書記、村委會主任立案人數。2023年反腐成績單中，立案現任或原任村黨支部書記、村委會主任6.1萬人，而2024年這一項為10.4萬人，增加4.3萬人，增加幅度較大。

新加坡聯合早報日前指出，去年落馬的中管幹部達58人，創下改革開放以來的新高。報導援引北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍分析指，腐敗分子越抓越多，說明「過去隱藏很深的，現在都能抓出來」。他還直言反腐制度仍有待加強，建議「落實官員財產公開制」、「完善幹部推薦選拔制度」、「加強輿論和媒體監督」。