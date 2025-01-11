我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打過抗日戰爭…「永遠的空軍上尉」朱安琪 102歲在美辭世

查克柏格2度赴佛州見川普 穿西裝打領帶畫面曝

中反腐查貪破紀錄 去年立案87萬件、處分近89萬人

特派記者廖士鋒／北京11日電
中國國家主席習近平（中）上台後打擊貪腐，軍方被指是重災區。圖為習近平到火箭軍某旅視察。（新華社）
中國國家主席習近平（中）上台後打擊貪腐，軍方被指是重災區。圖為習近平到火箭軍某旅視察。（新華社）

中共反腐態勢嚴峻，在日前的中紀委全會上，中共總書記習近平對反腐強調「任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤」。而據官方昨天公布的消息，去年全中國紀檢監察機關共立案87.7萬件，數量創下歷史新高，其中省部級及以上幹部被立案為73人，還包括前任中央軍委委員與國防部長。

據中央紀委國家監委網站消息，去年紀檢監察機關共接收信訪舉報356.3萬件次，其中檢舉控告類信訪舉報100.7萬件次。處置問題線索217.5萬件。立案87.7萬件，其中立案省部級及以上幹部73人、廳局級幹部4348人、縣處級幹部3.5萬人。處分88.9萬人，其中處分省部級及以上幹部73人，廳局級幹部3838人，縣處級幹部3.1萬人。

官方公布的數據顯示，去年紀檢機關立案、處分的人數都較前年暴增（2023年分別立案62.6萬件、處分61萬人），更創下創多年來的新高，對比10年前的2014年，全年立案的數量僅有22.6萬件。

日前在中共20屆中紀委四次全會上，習近平重申「腐敗是我們黨面臨的最大威脅」，他並強調「腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生」，更警告，「任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤」。隨後的全會公報強調，要「嚴查政治問題和經濟問題交織的腐敗案件」、「堅決查處那些老是拉幹部下水、危害一方的行賄人」。

當中，軍隊就是一重災區，解放軍2023年爆發火箭軍腐敗醜聞，幾十名將軍落馬，包括兩任國防部長李尚福、魏鳳和；中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華去年12月也涉嫌嚴重違紀被停職檢查。中央軍委紀委昨天在北京舉行擴大會議。中共中央軍委副主席何衛東出席會議時強調，「今年要深入推進政治整訓、正風反腐，強化政治監督，匡正選人用人風氣」，並強調「貫徹軍委主席負責制」。

紅星新聞指出，從2023年上半年開始，全國紀檢監察機關首次公開了現任或原任村黨支部書記、村委會主任立案人數。2023年反腐成績單中，立案現任或原任村黨支部書記、村委會主任6.1萬人，而2024年這一項為10.4萬人，增加4.3萬人，增加幅度較大。

新加坡聯合早報日前指出，去年落馬的中管幹部達58人，創下改革開放以來的新高。報導援引北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍分析指，腐敗分子越抓越多，說明「過去隱藏很深的，現在都能抓出來」。他還直言反腐制度仍有待加強，建議「落實官員財產公開制」、「完善幹部推薦選拔制度」、「加強輿論和媒體監督」。

中共 國防部 習近平

上一則

「難吃又貴」…曾年銷千萬杯的茅台冰淇淋停產、三折清倉

下一則

中英關係回暖 暌違六年重啟經濟對話推動合作

延伸閱讀

解放軍貪腐不止 何衛東：強化政治監督匡正選人風氣

解放軍貪腐不止 何衛東：強化政治監督匡正選人風氣
王星案翻版？ 中25歲男模消失泰緬 曾與母視頻眼神恐懼

王星案翻版？ 中25歲男模消失泰緬 曾與母視頻眼神恐懼
占比低、名不副實… 上海47間「俄羅斯商品館」遭查

占比低、名不副實… 上海47間「俄羅斯商品館」遭查
來源不明實為套匯？ 上海積極排查「俄羅斯商品館」

來源不明實為套匯？ 上海積極排查「俄羅斯商品館」

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
楊亘丟了的行李。(視頻截圖)

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

2025-01-04 08:30
中國最近爆發呼吸道感染疫情，許多地方醫院人滿為患。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。(路透)

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

2025-01-04 15:04
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
薄瓜瓜甜曬與愛妻許惠瑜的自拍照。（取材自X平台@BoKuangyi）

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

2025-01-05 00:55
蛇年紀念幣、蛇年紀念鈔3日起兌換，吸引大批民眾排長隊，(取材自新聞晨報)

中國「蛇鈔」意外搶手 年輕人轉手就賣 二手溢價已到200%

2025-01-04 20:09

超人氣

更多 >
ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議
大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判
日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜
華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎

華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎
廚房常見的這食材 讓燉牛肉風味升級

廚房常見的這食材 讓燉牛肉風味升級