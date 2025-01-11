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「難吃又貴」…曾年銷千萬杯的茅台冰淇淋停產、三折清倉

中國新聞組／北京11日電
多地茅台冰淇淋傳出閉店停產，庫存產品三折清倉。(取材自齊魯壹點)
多地茅台冰淇淋傳出閉店停產，庫存產品三折清倉。(取材自齊魯壹點)

曾經一杯難求的茅台冰淇淋近日傳出停產消息，有消息稱多地茅台冰淇淋店閉店，廣州市場茅台冰淇淋團隊已解散，2025年茅台酒業或將全面退出冰淇淋市場。一名線上冰淇淋經銷商確認冰淇淋停產的消息，不少網民聞訊後並不感到可惜，因為茅台冰淇淋「又貴又難吃」、「不接地氣」。

齊魯壹點報導，茅台冰淇淋於2022年5月29日上線i茅台發售，起初推出三款茅台冰淇淋（預包裝食品）包括青梅煮酒、經典原味和香草口味的價格，每份分別為59/66/66人民幣。

因為款式新穎，網友們對茅台冰淇淋也是大為追捧，上線次日，i茅台上的冰淇淋已全部售罄，銷售數量逾4萬個，銷售金額逾250萬元。並且，官方售價50多元-60多元/杯的茅台冰淇淋，在電商平台曾一度炒到了120多元-250多元/杯。

茅台前董事長丁雄軍曾表示，茅台冰淇淋不是簡單的消費商品，而是一個戰略級產品，是推動茅台品牌年輕化、時尚化的重要抓手。自2022年5月上線以來，茅台冰淇淋就異常火爆，至第二年6月累計銷量近1000萬杯，銷售額超過6億元。

多地茅台冰淇淋傳出閉店停產，庫存產品三折清倉。(取材自齊魯壹點)
多地茅台冰淇淋傳出閉店停產，庫存產品三折清倉。(取材自齊魯壹點)

但如今，茅台冰淇淋微信小程序已不可見，京東、天貓等電商平台也無法搜到相關旗艦店，其抖音旗艦店已下架所有產品。在售的茅台冰淇淋產品價格也已大幅下調，原價60多元的經典口味，在電商平台上21.9元就可買到。

中證網報導，貴州茅台相關負責人表示，茅台冰淇淋在培育年輕消費群體上已經取得了一定成效。當下，公司對冰淇淋戰略選擇主動收縮。在三個轉型的戰略指引下，更重視將文化和科技融入產品與服務中，進而引領消費文化潮流。

曾經一杯難求的茅台冰淇淋近日傳出停產消息。(取材自界面新聞)
曾經一杯難求的茅台冰淇淋近日傳出停產消息。(取材自界面新聞)

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