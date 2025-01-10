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又有華裔科學家棄美 著名生物統計學者回母校北大任職

中國新聞組／北京10日電
原任教美國埃默里大學的著名生物統計學者胡懿娟，近期自美返回母校任教。（鳳凰網視頻截圖）
原任教美國埃默里大學的著名生物統計學者胡懿娟，近期自美返回母校任教。（鳳凰網視頻截圖）

又一位頂尖學者返回中國，著名生物統計學者胡懿娟日前已回母校北京大學全職任職。她此前在美國埃默里大學公共衛生學院生物統計與生物信息系任教，在美生活20餘年。

觀察者網引述香港南華早報報導，胡懿娟去年7月起加入北京大學北京國際數學研究中心（BICMR），現為全職教授，同時是北大統計科學中心的教員。根據北大公共衛生學院生物統計系去年11月發布的一則課題組招聘啟事，胡懿娟為北京大學博雅特聘教授，也是國家級高層次海外人才項目獲得者。

根據北大BICMR發布的簡歷，胡懿娟2005年本科畢業於北大數院，2011年於美國北卡羅萊納大學教堂山分校獲得博士學位。2011年起，她在美國埃默里學任教近13年，歷任助理教授、副教授、教授。

目前尚不清楚胡懿娟具體是何時離開的埃默里大學。但埃默里大學在2019年5月曾因突然解雇兩名華裔神經科學家李曉江、李世華夫婦，而引發廣泛關注。

報導指出，去年11月，北大BICMR在微信公眾號上發布針對胡懿娟的「新入職教師訪談」。談及選擇來到北大BICMR工作的原因，胡懿娟表示，BICMR是一個極高的平台，在全國數學相關領域中具有引領作用。

「BICMR的管理理念開放、自由，幾乎沒有限制，讓人充滿幹勁。在這裡還能接觸到中國一流的本科生和研究生，這不僅能極大地推動我的研究工作，也讓我欣喜於能夠參與培養中國最優秀的年輕人才。」胡懿娟說。

2018年，美國川普政府啟動「中國行動計畫」，宣稱旨在調查被認為威脅美國國家安全的商業機密竊取和經濟間諜活動，盡管2022年終止了該計畫，但其造成的寒蟬效應仍然籠罩著學術界，不少在美生活工作多年的華裔學者因此回到中國。

著名生物統計學者胡懿娟日前已回母校北京大學全職任職。(取材自觀察者網)
著名生物統計學者胡懿娟日前已回母校北京大學全職任職。(取材自觀察者網)

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