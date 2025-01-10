又有華裔科學家棄美 著名生物統計學者回母校北大任職

原任教美國埃默里大學的著名生物統計學者胡懿娟，近期自美返回母校任教。（鳳凰網視頻截圖）

又一位頂尖學者返回中國，著名生物統計學者胡懿娟日前已回母校北京大學全職任職。她此前在美國埃默里大學公共衛生學院生物統計與生物信息系任教，在美生活20餘年。

觀察者網引述香港南華早報報導，胡懿娟去年7月起加入北京大學北京國際數學研究中心（BICMR），現為全職教授，同時是北大統計科學中心的教員。根據北大公共衛生學院生物統計系去年11月發布的一則課題組招聘啟事，胡懿娟為北京大學博雅特聘教授，也是國家級高層次海外人才項目獲得者。

根據北大BICMR發布的簡歷，胡懿娟2005年本科畢業於北大數院，2011年於美國北卡羅萊納大學教堂山分校獲得博士學位。2011年起，她在美國埃默里學任教近13年，歷任助理教授、副教授、教授。

目前尚不清楚胡懿娟具體是何時離開的埃默里大學。但埃默里大學在2019年5月曾因突然解雇兩名華裔 神經科學家李曉江、李世華夫婦，而引發廣泛關注。

報導指出，去年11月，北大BICMR在微信 公眾號上發布針對胡懿娟的「新入職教師訪談」。談及選擇來到北大BICMR工作的原因，胡懿娟表示，BICMR是一個極高的平台，在全國數學相關領域中具有引領作用。

「BICMR的管理理念開放、自由，幾乎沒有限制，讓人充滿幹勁。在這裡還能接觸到中國一流的本科生和研究生，這不僅能極大地推動我的研究工作，也讓我欣喜於能夠參與培養中國最優秀的年輕人才。」胡懿娟說。

2018年，美國川普政府啟動「中國行動計畫」，宣稱旨在調查被認為威脅美國國家安全的商業機密竊取和經濟間諜 活動，盡管2022年終止了該計畫，但其造成的寒蟬效應仍然籠罩著學術界，不少在美生活工作多年的華裔學者因此回到中國。