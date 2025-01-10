只報導西藏震災光明面？稱熱菜留百姓吃 但封殺求助信息

1月8日，在日喀則市定日縣措果鄉塘仁村地震災後安置點，孩子們在回答西藏星光社會工作服務中心社工關於地震災害及災後心理建設的問題。(新華社)

西藏定日規模6.8地震 搜救工作基本結束，目前有126人遇難、6.15萬人受災。中共 總書記習近平 昨在中共中央政治局常務委員會會議中，指示用心用情確保受災群眾溫暖過冬，同時提高房屋和基礎設施抗震能力。有救災戰士表示，他們自己在路邊食用野戰軍糧，「熱菜留給老百姓吃」。不過有災民稱他們發出的求助信息被封殺，懷疑官方藉此淡化震災，粉飾太平。

據新華社報導，中共中央政治局常務委員會昨召開會議，研究部署西藏定日抗震救災工作。習近平在會中表示，西藏定日地震發生以來，在黨中央堅強領導下，有關地方和部門反應迅速、組織有力，廣大黨員幹部群眾團結奮戰，爭分奪秒搜救被困人員，最大限度減少人員傷亡，抗震救災總體順利。

會議強調，現在抗震救災工作處在關鍵階段，不能有絲毫鬆懈。要堅決打贏抗震救災這場硬仗，確保受災群眾溫暖過冬，加快災後恢復重建，切實做好社會穩定工作，及時排查化解各類矛盾糾紛，進一步提高重點地區房屋、基礎設施抗震能力和地震災害應對能力。

會上，西藏自治區應急管理廳黨委書記、副廳長郝濤通報，在國家及社會各界支援下，救災物資供應基本充足，受災群眾穿上了棉衣，住進了帳篷，蓋上了被褥，生起了爐火，吃上了熱氣騰騰的飯菜，喝上了乾淨的飲用水，生病也能得到及時治療。有前往救災的武警戰士表示「熱菜留給老百姓吃」，「逆行衝鋒」的他則在路邊食用自熱野戰軍糧。

郝濤說，此次救援物資配給力度完全超出預料，災民部分目前無下落不明情況，第一輪全範圍搜救工作已告一段落。基本保障方面，災區共設置224個安置點，安置人員4.75萬人。震後多方力量迅速集結趕赴震區，路邊一家不起眼的小飯店開門到夜裡1點多，讓給馳援司機有蓋飯吃：「蓋飯隨便吃，不加錢，爐子、充電器免費用」。

據文匯報，有一個村子的房子基本全塌了，但村民並沒有感受到任何的垂頭喪氣物資發放時，村民們「一呼百應」，不管男女老少都上來幫忙，卸、搬、傳，整個過程都很熟練，又有秩序。且各種物資不僅非常豐富，配給一看就是非常用心、周到，「這就是中國救援的力量」。

不過另據外媒報導，儘管民間愛心人士的救援物資源源不斷送到定日，但因分配不精準，仍有不少災民得不到物資，飢寒交迫，並稱在網上發出求助信息還遭到封殺，並非是中國媒體所稱的那般「光明」。

一名拉孜縣災民稱，「達龍村那邊一直聯繫不上，因為斷水斷電，我是想增加一下，咱們鄉受損情況的一個曝光率，能夠及時提供一個救援，被封掉了」。