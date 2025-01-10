只報導西藏震災光明面？稱熱菜留百姓吃 但封殺求助信息
西藏定日規模6.8地震搜救工作基本結束，目前有126人遇難、6.15萬人受災。中共總書記習近平昨在中共中央政治局常務委員會會議中，指示用心用情確保受災群眾溫暖過冬，同時提高房屋和基礎設施抗震能力。有救災戰士表示，他們自己在路邊食用野戰軍糧，「熱菜留給老百姓吃」。不過有災民稱他們發出的求助信息被封殺，懷疑官方藉此淡化震災，粉飾太平。
據新華社報導，中共中央政治局常務委員會昨召開會議，研究部署西藏定日抗震救災工作。習近平在會中表示，西藏定日地震發生以來，在黨中央堅強領導下，有關地方和部門反應迅速、組織有力，廣大黨員幹部群眾團結奮戰，爭分奪秒搜救被困人員，最大限度減少人員傷亡，抗震救災總體順利。
會議強調，現在抗震救災工作處在關鍵階段，不能有絲毫鬆懈。要堅決打贏抗震救災這場硬仗，確保受災群眾溫暖過冬，加快災後恢復重建，切實做好社會穩定工作，及時排查化解各類矛盾糾紛，進一步提高重點地區房屋、基礎設施抗震能力和地震災害應對能力。
會上，西藏自治區應急管理廳黨委書記、副廳長郝濤通報，在國家及社會各界支援下，救災物資供應基本充足，受災群眾穿上了棉衣，住進了帳篷，蓋上了被褥，生起了爐火，吃上了熱氣騰騰的飯菜，喝上了乾淨的飲用水，生病也能得到及時治療。有前往救災的武警戰士表示「熱菜留給老百姓吃」，「逆行衝鋒」的他則在路邊食用自熱野戰軍糧。
郝濤說，此次救援物資配給力度完全超出預料，災民部分目前無下落不明情況，第一輪全範圍搜救工作已告一段落。基本保障方面，災區共設置224個安置點，安置人員4.75萬人。震後多方力量迅速集結趕赴震區，路邊一家不起眼的小飯店開門到夜裡1點多，讓給馳援司機有蓋飯吃：「蓋飯隨便吃，不加錢，爐子、充電器免費用」。
據文匯報，有一個村子的房子基本全塌了，但村民並沒有感受到任何的垂頭喪氣物資發放時，村民們「一呼百應」，不管男女老少都上來幫忙，卸、搬、傳，整個過程都很熟練，又有秩序。且各種物資不僅非常豐富，配給一看就是非常用心、周到，「這就是中國救援的力量」。
不過另據外媒報導，儘管民間愛心人士的救援物資源源不斷送到定日，但因分配不精準，仍有不少災民得不到物資，飢寒交迫，並稱在網上發出求助信息還遭到封殺，並非是中國媒體所稱的那般「光明」。
一名拉孜縣災民稱，「達龍村那邊一直聯繫不上，因為斷水斷電，我是想增加一下，咱們鄉受損情況的一個曝光率，能夠及時提供一個救援，被封掉了」。
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