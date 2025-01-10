浙大女留學生用AI造假遭MIT退學 拖累母校終於發聲了

浙江大學一女生用AI學術造假被麻省理工退學，她曾是浙大最高榮譽「竺可楨獎學金」的得主。(取材自瀟湘晨報)

在日前的NeurIPS 2024大會上，麻省理工學院（MIT ）的教授提到了一位因學術造假被MIT開除的「中國學生」。雖然該教授事後被指控涉歧視而發表了道歉聲明，但這位「中國學生」的身分也迅速被網友起底是來自浙江大學的學生，該生隨後也發文致歉，並對網路傳言做出澄清。

瀟湘晨報報導，在第38屆NeurIPS 2024大會上，麻省理工學院媒體實驗室情感計算研究組的創辦人兼主任Rosalind Picard教授提到了一位因學術造假被MIT開除的「中國學生」。此事迅速在網絡上發酵，部分網友指責教授在演講中特別強調某中國學生的學術不端行為涉嫌種族歧視 。面對輿論壓力，Picard教授隨後發表了道歉聲明。

網友們迅速鎖定了Picard教授提及的這位「中國學生」，指出其為來自浙江大學的嚴同學。同時，嚴同學在MIT實驗室的同學也放出了一些證據，進一步指認其學術造假的事實。

報導指出，身分被起底的嚴同學近日在社交媒體上發文回應此事。她表示，自己2023年時在一門課程作業中使用了ChatGPT 對數據進行了修改。嚴同學表示：「當我意識到事情的嚴重性時，已經為時已晚。」

針對網絡中流傳的「這位女生聲稱自己在浙江大學本科階段就一直用這種方式收集數據，從未有問題，導致MIT對中國高等教育體系產生懷疑，認為中國學生缺乏道德教育，進而使得浙大學生申請MIT的機會大大降低」的言論，嚴同學進行了澄清，明確表示自己從未發表過此類言論，並懇請大家不要對其母校以及現就讀的學校產生質疑。

據悉，嚴同學曾是浙江大學最高榮譽「竺可楨獎學金」的得主。該獎學金是浙江大學的最高榮譽之一，自1986年設立以來，每年在全校範圍內評選出12名本科生和12名研究生，獲獎學生在學術、科研、社會實踐等方面均取得了傑出成就。