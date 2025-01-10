我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

「銀色晨曦號」郵輪訪上海 400外國遊客入境

中國新聞組／綜合報導
上海港國際客運中心碼頭迎來了2025 年首艘訪問港郵輪——銀色晨曦號（Silver Dawn）。(取材自上海市文旅局)
上海港國際客運中心碼頭迎來了2025 年首艘訪問港郵輪——銀色晨曦號（Silver Dawn）。(取材自上海市文旅局)

上海北外灘旅遊度假區諮詢服務中心8日迎來2025年上海首艘訪問港郵輪「銀色晨曦號」（Silver Dawn）的遊客。

中新社報導，銀海郵輪（Silversea Cruises）的「銀色晨曦號」是2025年首艘到訪上海的入境郵輪，搭載了來自於美國、澳大利亞、瑞士、加拿大、英國等國家的400餘位遊客。該船於2021年下水，專為提供小型高端郵輪體驗而打造。遊客們從新加坡上船出發，將於日本東京結束旅程。

上海北外灘旅遊度假區諮詢服務中心舉行了盛大的歡迎活動。精彩的舞獅表演和中國功夫等非遺項目的展示，讓外國遊客不時發出驚嘆。正在現場認真品茗的德國遊客安娜不住地點頭，第二次到訪中國的她告訴記者，最想念的還是中國美食宮保雞丁。

此次外國遊客入境上海的首站是有著「海派文化發祥地、先進文化策源地、文化名人聚集地」的虹口區。魯迅、田漢、聶耳等文化名人都曾長期在此生活工作。

當天，基於上海二次元文化和商業繁榮發展的背景，Shanghai Pass二次元「吃谷」（意指：購買二次元衍生商品的行為）專列也在現場進行發佈，它以車身經過精心設計和包裝的21路公交車為流動載體，將虹口區最具代表性的商圈與地標串聯起來，實現「交通+文創+商業」的無縫對接，形成了獨特的「票根經濟」閉環。

同時，北外灘旅遊度假區入境一站式服務點正式啟用，遊客入境後可在此體驗外幣兌換、移動網絡租賃、郵政寄送等服務。

上海市文化和旅遊局相關負責人指出，2025年上海首艘訪問港郵輪遊客歡迎活動的盛大開啟，為新一年上海文旅產業的發展奏響序曲，凸顯入境遊中國第一站的示範效應。

郵輪 新加坡 德國

上一則

習近平治下 中國尋求庇護人數近116萬人創新高

下一則

黎智英認盼美逼中撤回香港國安法 但辯稱美主動發起

延伸閱讀

陸大咖學者嚴安林、盛九元訪台 陸委會：有安排互動

陸大咖學者嚴安林、盛九元訪台 陸委會：有安排互動
郵輪爆發諾羅 去年16起 2000人感染

郵輪爆發諾羅 去年16起 2000人感染
中國連鎖月子中心突倒閉 停水停電 產婦們只能點外賣

中國連鎖月子中心突倒閉 停水停電 產婦們只能點外賣
郵輪季節促銷起跑 這5家有便宜可撿

郵輪季節促銷起跑 這5家有便宜可撿

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
楊亘丟了的行李。(視頻截圖)

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

2025-01-04 08:30
中國最近爆發呼吸道感染疫情，許多地方醫院人滿為患。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。(路透)

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

2025-01-04 15:04
電影「回家的你」海報。(取材自每日經濟新聞)

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

2025-01-02 05:30
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
薄瓜瓜甜曬與愛妻許惠瑜的自拍照。（取材自X平台@BoKuangyi）

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

2025-01-05 00:55

超人氣

更多 >
萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客
嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡
伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪
華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬