3小時賺上億的補教名師 宣布「春節放假24天」 網友熱評

張雪峰豪爽的大放員工24天春假。(視頻截圖)

發言屢屢引發關注考研輔導講師張雪峰再度語出驚人，他對員工宣布公司的春節假期為1月18日到2月10日，共計24天，他祝福員工過個好年，「今天是9號，你們可以買下周六的票回家」，現場員工激動歡呼。不少網友羨慕的讚許「霸氣領導」、「這比幼兒園放假還早」。

來源：九派新聞

九派新聞報導，在視頻中，張雪峰對員工說道：「新的一年了，我做公司的風格大家都知道，從來不設KPI，也不設業績目標，你們可以買下周六的票回家，我們的假期從1月18到2月10日。我們還有6個工作日就放假了，希望大家能過個好年，等會後面的禮包，大家一人拿一個，明年繼續服務好家長。」

前一年春節，張雪峰也因為給員工多放假引發關注，當時「張雪峰公司2月放18天假只上7天班」登上微博熱搜。有張雪峰團隊的老師發相關視頻，視頻中張雪峰稱，放假的事情按照群裡說的執行，一方面大家過年期間休息好，因為下半年會比較忙；另外，大家回家過年和返工都錯過高峰期，機票都會便宜一些，算下來也可以給大家省錢。

此外，在2024年，張雪峰還因給員工放假十天登上熱搜。張雪峰曾表示，自己從不會給員工制定KPI，給員工的福利 一個也不能少，如果公司允許，他願意為員工多占用1天的工作時間，並且公司會雙倍奉還。

有網友大讚「這才是領導，麻溜快，幹脆俐落」、「有這樣的公司，上班不努力都怕公司倒閉」，也有人抱怨自己的企業「領導開年會講了一個小時大餅，拖欠工資的事卻沒提」。

報導指出，張雪峰1984年出生於黑龍江省齊齊哈爾市，畢業於鄭州 大學，2016年6月憑藉《七分鐘解讀34所985高校》走紅網絡。2021年，張雪峰離開了打拚14年的北京，到蘇州二次創業，主要專注在教育諮詢方面。

張雪峰曾透過直播平台出售高考 志願填報諮詢服務，價格從11999元至17999元人民幣不等，目前到2026年的服務名額都被迅速預訂一空， 「在張雪峰的直播間，3小時進帳上億」也登上熱搜。