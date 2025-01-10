中媒指南加大火如「世界末日」 報導西藏震災卻用這角度

當地時間1月7日，在美國加州南部洛杉磯縣沿海社區帕西菲克帕利塞茲，野火吞噬房屋。(新華社)

美國南加州洛杉磯 野火目前造成至少5人喪生、數十萬居民被強制撤離，對當地華人 社區也造成嚴重影響，聖蓋博谷等華人高密集居住城市發布了緊急疏散令。有災區中國居民說，當地濃煙密布「宛如世界末日」，恐慌和不安籠罩整個社區。而在中國，相較於西藏地震在報導上所呈現的「救災成功」，美國火災被中國官媒描述成損失嚴重和資源匱乏，報導角度天差地別。

來源:BBC中文網

據封面新聞報導，當地時間1月8日凌晨，家住洛杉磯的華人楊女士（化名）在家等了一整天，眼看山火 愈燒愈旺，屋外的風勢愈來愈猛，屋內的煙味也愈來愈濃，她決定撤離。「我以為我誤入了末日」。楊女士和大多數人一樣，只匆匆拿上了最重要的證件、卡和錢，順著高速公路一路南下，尋找一個安全的落腳處。

據自由亞洲電台報導，這場被稱為洛杉磯史上最具破壞性的火災，對當地華人社區也造成嚴重影響，聖蓋博谷（San Gabriel Valley）等華人高密集居住的城市發布了緊急疏散令。許多華裔居民表示，他們能從窗戶清晰看到山上的大火，感到恐慌和不安。一位住在阿祖薩（Azusa）華裔居民稱，他們一家成晚都不敢睡覺，隨時準備撤離。

另據南方都市報報導，有居住在加州洛杉磯縣帕薩迪納市的中國人表示，當地時間7日一早被狂風吵醒，7日下午開始起山火，目前風速降下來了，但是房間一股煙味，外面的天空也開始變得黃黃的。「山火燒出了末日感」。有居住在加州洛杉磯縣托倫斯市的中國人也表示，走在路上肉眼可見灰燼飄在空中，已有很多人戴起了口罩。

另據美國之音報導，美國與中國在本星期幾乎同時遭遇了洛杉磯大火和西藏地震災害，但中國官媒報導兩場災害時的角度天差地別：突出美國的損失嚴重和資源匱乏；聚焦中國的救災努力與成功。

報導稱，中國官媒在報導上突出了洛杉磯目前受災嚴重。央視旗下的「CCTV國際時訊」稱火災現場「感覺就像是在戰區，當地彷彿剛剛遭遇了空襲一樣」，「世界末日」等詞也被報導多次引用，同時突出了美國民眾對白宮救災不力的不滿。中國社媒上，洛杉磯大火還引起了不少叫好聲。有微博用戶評論：「真是一條美麗的風景線」，「人類文明的燈塔，好亮哦，山火照的」。