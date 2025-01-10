王毅逃過一劫 前腳剛走… 查德總統府傳槍響釀20死

當地時間2025年1月8日，查德總統穆罕默德在恩賈梅納會見中共中央政治局委員、中國外交部長王毅。(取材自中國外交部網站)

當地時間2025年1月8日，查德國 王穆罕默德接見訪非的中國外長王毅 。穆罕默德表示，中國是查德重要的戰略夥伴和值得信賴的朋友，兩國關係已成為相互尊重、互利共贏的典範。但在王毅離去後，查德總統府遭武裝人員襲擊，造成雙方至少20人死亡。

據中國外交部網站，王毅在開年之初再次以訪非做為外訪的首站，共訪問納米比亞、剛果（布）、查德、奈及利亞四個國家，查德是第三站。

王毅表示，兩國元首共同將雙邊關係提升為戰略夥伴關係，中查合作進入新的階段。中國一貫主張國家不分大小強弱一律平等，反對一切強權霸凌和單邊主義，願同查德加強戰略協調，繼續堅定相互支持。中方讚賞查德堅持獨立自主，走出符合自身國情的發展振興之路。願同查方一道，積極落實兩國元首達成的重要共識和北京峰會成果，加強治國理政經驗交流，透過理念認同夯實政治互信，全方位拓展互利合作，為查德發展振興提供助力，攜手構建新時代全天候中非命運共同體。

穆罕默德並就中國西藏地震 向中國政府和人民表達誠摯慰問。

但在王毅完成訪問行程離去後，一個24人的武裝隊伍晚間襲擊總統府，造成雙方至少20死多人受傷。有媒體引述消息指襲擊者是伊斯蘭極端組織「博科聖地」，不過未能獲得確認。

中國外交部發言人郭嘉昆證實，王毅在槍戰發生前數小時，剛完成訪問行程。郭嘉昆說，中方堅定支持查方為維護國家安全和穩定所作努力，查德和平穩定局面不會受此次事件的影響。

根據X平台流傳的影片，可見位於恩賈梅納（N'Djamena）的總統府的廣場上有多具屍體，貼文寫道，「聖戰士攻擊了查德總統府住所，但未如計畫進行。」