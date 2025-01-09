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中國流感升溫 WHO：與官方保持聯繫、尚無不尋常疫情報告

記者陳湘瑾／即時報導
中國流感疫情升溫，中國疾控中心監測結果顯示，急性呼吸道傳染病呈上升趨勢，流感也進入季節性流行期。圖為廣州醫科大學附屬第一醫院通過螢幕進行流感防控健康科普。（新華社）
中國流感疫情升溫，中國疾控中心監測結果顯示，急性呼吸道傳染病呈上升趨勢，流感也進入季節性流行期。圖為廣州醫科大學附屬第一醫院通過螢幕進行流感防控健康科普。（新華社）

中國流感疫情升溫，中國疾控中心監測結果顯示，急性呼吸道傳染病呈上升趨勢，支原體病毒（黴漿菌）、呼吸道合胞病毒（人類呼吸道融合病毒）等仍居高位，同時流感也進入季節性流行期。世界衛生組織（WHO）7日發布新聞稿表示，正在與中國衛生官員保持聯繫，尚未收到任何不尋常的疫情模式報告。

中國流感中心2日發布的最新流感監測週報顯示，截至2024年12月29日，中國南、北方省份流感病毒檢測陽性率繼續上升。以A(H1N1)pdm09亞型為主，全國共報告171起流感樣病例暴發疫情。

WHO新聞稿指出，根據中國發布的數據，急性呼吸道感染在最近幾周有所增加，特別是在中國北方省份，季節性流感、鼻病毒、RSV（人類呼吸道融合病毒）和hMPV（台灣稱人類間質肺炎病毒，陸稱人類偏肺病毒）的檢測量也有所增加，這符合北半球冬季此時的預期範圍。

WHO表示，正在與中國衛生官員保持聯繫，目前尚未收到任何不尋常的疫情模式報告。中國當局報告稱，醫療系統並未不堪重負，也未觸發任何緊急聲明或反應。WHO將繼續通過合作監測系統在全球、地區和國家層面監測呼吸道疾病，並根據需要提供更新。

WHO說明，hMPV是一種常見的呼吸道病毒，好發於冬季至春季，在許多國家流行。儘管一些病例可能會因支氣管炎或肺炎住院，但大多數感染hMPV的人僅有類似普通感冒的輕微上呼吸道症狀，並在幾天後恢復。

中國疾控中心傳染病所所長闞飆去年12月27日在新聞發布會上表示，近期14歲以下兒童中hMPV病例呈上升趨勢，這種增長在中國北方尤為明顯，並表示流感病例也有所增加。他並指出，在1月底的農曆新年假期期間，由於許多人出行和聚集，病例可能會增加。

紐約時報引述專家分析，目前hMPV已得到充分研究，並且有廣泛的檢測能力，全球範圍內對這種病毒具有廣泛的群體免疫，嚴重的hMPV感染季可能會給醫院承載帶來壓力，但不會讓醫療機構不堪重負。不過傳染病專家、澳洲國立大學醫學副教授塞納那亞克也提醒，「中國及時分享有關此次病例暴發的數據也至關重要」。

流感 WHO 疫情

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