買手機補貼500元 中國網民苦笑「不缺幾百缺幾千」

中國發改委、財政部宣布擴大補貼「兩新」消費，首次明確對手機、平板電腦等數位產品購新補貼金額。（路透）

中國今年將手機納入以舊換新補貼範圍，單件價格超過人民幣6000元（下同，約818美元）的手機補貼15%，每件補貼不超過500元。有中國網友認為，此舉可減輕消費者負擔，但也有人說，500元的補貼額度不足以刺激消費，更酸「我缺的是那幾百嗎？我缺少的是那幾千」。

國家發改委、財政部 8日發布手機等數位產品購新補貼通知，消費者購買單件銷售價格不超過人民幣6000元的手機、平板、智慧手錶及手環三類數位產品，補貼產品價格的15%，每類產品可補貼1件，每件補貼不超過500元。每人每年享受的補貼總額上限為人民幣1500元。

政策一出，隨即在社群平台掀起討論熱潮，網友對政策看法各異。有人認為補貼有效減輕部分消費者負擔，尤其是在新年期間打算更換手機的家庭。不過也有人對補貼力度不滿，直說缺的是大錢、「不缺那幾百」。也有網友提及去年江蘇補貼手機、平板電腦最高可優惠1500元，並認為此次提供500元的補貼額度，不足以刺激消費者購買手機的需求。

還有網友研究政策，計算出「買3500元以下的手機，才能讓性價比最大化」。更有網友擔心這類補貼政策可能會產生漏洞，導致往後新機發布時會出現「發布價」、「補貼價」兩種價格。

自由亞洲電台報導，美國南納大學艾肯商學院教授謝田認為，以舊換新是政策來指定所消費的產品，但這些產品未必一定是家庭所需要的。看起來是老百姓好像得了實惠，但實際上是要保護這些家電產業，尤其是國企。

時評家蔡慎坤則稱，單純地以舊換新沒辦法使內需得到很好的提升，「對於沒錢換的人，依然是沒有辦法去換」。