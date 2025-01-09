我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州大火肆虐 拜登取消任內最後一次出訪

川普威脅格陵蘭惹議 布林肯暗示不該浪費時間談論

重慶區委書記「真急了」 號召幹部帶頭消費卻惹群嘲

中國新聞組／北京9日電
重慶區委書記號召幹部帶頭消費。(取材自界面新聞)
重慶區委書記號召幹部帶頭消費。(取材自界面新聞)

中國經濟疲弱，消費不振是主因之一，官方亟思尋求突破。中共重慶市榮昌區委書記高洪波日前在該區經濟工作會議上，公開要求與會幹部春節前給自己、家人、小孩都買1套新衣服，並在周末帶家人上館子，帶頭促進消費。對此，有網友評論「高洪波書記是真急了」。

來源：晨視頻

重慶日報報導，中共榮昌區委6日召開經濟工作會議，高洪波在發言時，公開作上述表示。

根據現場畫面，高洪波在發言時說，全區幹部要「帶頭消費、帶動消費、帶領消費」，希望在座的每一名與會幹部，「春節前去買一套新衣服，給家人也買一套新衣服，給小孩也買一套新衣服」。

高洪波接著說，希望在座的每一名與會幹部，周末都帶著家人出去吃個飯。榮昌區的人均用餐消費約在人民幣60至100元(約8至14美元)。若能藉此帶動1萬人消費，1個禮拜就能為全區的個體工商戶和小老闆們帶來100萬元(約13.6萬美元)的收入。

他並在會中強調說，榮昌全區要全方位提振消費，大力實施「政策促銷、活動促銷、新媒體促銷」等「三大消費行動」，包括「以政策引導穩定大宗消費，以文體活動吸引外來消費，以新媒體刺激本地消費」。

另據網上評論，為了促消費，高洪波可謂苦口婆心。不過，很多人對他這番話似乎不買帳，大都抱持著譏笑的態度。有人說，在這樣重要的會議上，區委會書記居然號召大家買衣服下館子，太不嚴肅了。還有人說高洪波是典型的「何不食肉糜」，沒有抓住問題的關鍵。也有人質疑，高洪波這樣呼籲，會不會助長當地幹部的吃喝之風。各種質疑不一而足。

中共

上一則

演員王星驚魂背後…還有174人困緬甸 家屬群聯合求援

下一則

買手機補貼500元 中國網民苦笑「不缺幾百缺幾千」

延伸閱讀

紐約客談／港口罷工和關稅 華人商家愁眉不展

紐約客談／港口罷工和關稅 華人商家愁眉不展
南加多場免費春節活動 散發年味

南加多場免費春節活動 散發年味
重慶官員促消費：幹部帶頭 春節帶家人買新衣上館子

重慶官員促消費：幹部帶頭 春節帶家人買新衣上館子
拿可樂砸熊貓被警帶走 重慶男辯「請牠喝」 網：你要倒楣了

拿可樂砸熊貓被警帶走 重慶男辯「請牠喝」 網：你要倒楣了

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
楊亘丟了的行李。(視頻截圖)

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

2025-01-04 08:30
電影「回家的你」海報。(取材自每日經濟新聞)

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

2025-01-02 05:30
中國最近爆發呼吸道感染疫情，許多地方醫院人滿為患。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。(路透)

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

2025-01-04 15:04
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
薄瓜瓜甜曬與愛妻許惠瑜的自拍照。（取材自X平台@BoKuangyi）

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

2025-01-05 00:55

超人氣

更多 >
謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍
野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險
今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州

今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一
今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利

今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利