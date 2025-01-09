重慶區委書記「真急了」 號召幹部帶頭消費卻惹群嘲

重慶區委書記號召幹部帶頭消費。(取材自界面新聞)

中國經濟疲弱，消費不振是主因之一，官方亟思尋求突破。中共 重慶市榮昌區委書記高洪波日前在該區經濟工作會議上，公開要求與會幹部春節前給自己、家人、小孩都買1套新衣服，並在周末帶家人上館子，帶頭促進消費。對此，有網友評論「高洪波書記是真急了」。

來源：晨視頻

重慶日報報導，中共榮昌區委6日召開經濟工作會議，高洪波在發言時，公開作上述表示。

根據現場畫面，高洪波在發言時說，全區幹部要「帶頭消費、帶動消費、帶領消費」，希望在座的每一名與會幹部，「春節前去買一套新衣服，給家人也買一套新衣服，給小孩也買一套新衣服」。

高洪波接著說，希望在座的每一名與會幹部，周末都帶著家人出去吃個飯。榮昌區的人均用餐消費約在人民幣60至100元(約8至14美元)。若能藉此帶動1萬人消費，1個禮拜就能為全區的個體工商戶和小老闆們帶來100萬元(約13.6萬美元)的收入。

他並在會中強調說，榮昌全區要全方位提振消費，大力實施「政策促銷、活動促銷、新媒體促銷」等「三大消費行動」，包括「以政策引導穩定大宗消費，以文體活動吸引外來消費，以新媒體刺激本地消費」。

另據網上評論，為了促消費，高洪波可謂苦口婆心。不過，很多人對他這番話似乎不買帳，大都抱持著譏笑的態度。有人說，在這樣重要的會議上，區委會書記居然號召大家買衣服下館子，太不嚴肅了。還有人說高洪波是典型的「何不食肉糜」，沒有抓住問題的關鍵。也有人質疑，高洪波這樣呼籲，會不會助長當地幹部的吃喝之風。各種質疑不一而足。