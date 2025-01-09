行李箱裝女友回宿舍 CBA球員「熬夜作業」 她發圖害到他

中國CBA廣州龍獅籃球俱樂部，20歲的籃球新星張興亮與女友。(取材自微博)

中國職籃CBA廣州龍獅隊20歲小將張興亮，近日將女友塞進行李箱，偷偷帶進球隊宿舍。兩人一起通宵過夜，藉口是因為要熬夜「準備作業」，女友還在社群媒體 發圖炫耀，引發輿論抨擊。對此，廣州龍獅宣布，張興亮因個人事務處理不當被禁賽。

綜合媒體報導，張興亮違反球隊規定，將女友帶進宿舍通宵一晚，幫女友準備課業。令人難以理解的是，張興亮把女友帶進宿舍的方式是塞進行李箱，張興亮女友還在網路曬出兩人一起睡覺的自拍，此舉立刻引發網友們熱議，張興亮還為女友與網友吵架，連發多條評論直接與網友們對線，稱「你不想花錢，可以找一個CBA的男朋友，你也吃這個紅利可以嗎？我的私生活你也要管這麼多？」

中國CBA廣州龍獅籃球俱樂部，20歲的籃球新星張興亮將女友整個人「裝進行李箱」拖回宿舍過夜，引發輿論抨擊。(取材自紅星新聞)

對此，廣州龍獅發布禁賽聲明，「張興亮因個人事務處理不當，引發球迷朋友們的廣泛關注。經俱樂部管理層與教練團了解與商討決定：基於球員張興亮違反俱樂部一隊相關管理條例的客觀事實，即日起，張興亮將暫停參加俱樂部一隊比賽。」

球團表示，經管理層、教練團與張興亮本人溝通後，他也意識到自己作為年輕球員，需對自己提出更高的要求、對相關事件產生的負面影響感到抱歉。這支年輕隊伍會將此事引以為戒，更自律更努力，不辜負球迷和這座城市的期待。

龍獅男籃球員張興亮。(取材自微博)

現年20歲的張興亮在球場上擔任後衛，2022年曾入選U19全國青年籃球聯賽，2023年8月成為龍獅一線隊球員，2024年3月完成職業生涯首次亮相。