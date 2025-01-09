西藏大震／雍和宮辦祈福法會？班禪未表態、達賴已先開口

雍和宮為清代雍親王府改建，始建於1694年，乾隆皇帝登基後改為藏傳佛教寺廟，迄今都有重要的意義。（記者廖士鋒／攝影）

西藏日喀則定日縣7日的大地震 傷亡慘重，官方公布已有126人遇難、188人受傷，並已轉移近5萬民眾。至於日喀則地區重要的宗教領袖、身兼中國佛教協會副會長的十一世班禪額爾德尼·確吉杰布，尚未公開發表回應，位於北京的藏傳佛教信仰中心雍和宮，也暫未舉行相關的祈福法會。

據了解，此次地震受災地區隸屬於日喀則，傳統上位於日喀則的扎什倫布寺是班禪額爾德尼的駐錫地，日喀則也被認為是後藏地區的信仰中心。

公開資料顯示，近年來的諸多西藏、四川地震災害發生後，約在3至10日內，十一世班禪額爾德尼都有於北京的雍和宮舉辦祈福法會，例如2008年5月21日班禪在雍和宮為汶川大地震死難者主持祈福法會、2013年4月23日班禪也在雍和宮主持四川雅安地震祈福法會、2015年4月30日也有替尼泊爾大地震舉行的法會。

這次地震爆發已到第二日，目前中國宗教界的關懷與慰問逐漸湧現，包含「基督教全國兩會社會服務部」發文為西藏日喀則市定日縣地震代禱；廣東省道教界也發布「馳援西藏日喀則市定日縣抗震救災倡議書」；佛教界則更是已有多省的佛教協會、佛寺公開發布倡議書或者發文關懷與慰問災區，橫跨漢傳與藏傳佛教。

第十四世達賴喇嘛 7日已通過官網發表公開聲明，對地震中遇難的民眾和生還者及災民表達了哀悼和慰問。達賴喇嘛表示「我深感悲痛」、「我為在這場地震災難中失去生命的人祈禱，並向他們的家屬致以深切的慰問。我也為所有受傷的人祈願，祝願他們早日康復」。達賴喇嘛9日將在印度 拜拉庫普區的札什倫布寺主持祈福儀式，悼念罹難者。