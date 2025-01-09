西藏大震／災民零下20℃吃上熱飯 賑災車隊望不到頭

1月8日，西藏自治區消防救援總隊拉薩重型地震救援隊消防指戰員攜搜救犬在野江村進行搜救排查。（中新社）

西藏自治區日喀則市定日縣7日上午9時5分發生規模6.8地震 ，已造成126人死亡，188人受傷，數千名救援人員投入救災，賑災車隊一眼望不到頭，字節跳動等47間企業捐款共超3億元（人民幣，下同）賑災，第一個夜晚災民在帳篷裡吃上了熱飯，對救援力量的強大直呼震撼又感動。震區已由緊急救援轉為安置，當地憂心震後衝擊旅遊業。另青海昨也發生規模5.5地震，專家說與西藏地震無關。

來源：鳳凰衛視

中國官方昨宣布，此次地震波及定日縣、拉孜縣、薩迦縣等地，截至昨天中午已測到646次餘震，此次地震目前造成126人遇難、188人受傷，並已轉移災民4.65萬人。震區已經緊急救援轉為安置階段，物資充足，停止接收社會各界捐贈的救災物資。另救援隊伍也已飽和，呼籲民間救援隊未經審批勿自行前往災區。

據央視新聞，目前已救出407位地震受困者，設立187個轉移安置點，共搭建帳篷3705頂，民間團體亦積極募款，光騰訊公益至昨日傍晚就有近70萬人捐款近3000萬元。國務院 副總理張國清昨抵日喀則慰問，強調要「挨村挨戶搜救人員，確保不落一人」，避免次生傷亡並加快災後重建。

據文匯報報導，經過一晝夜救援，8日清晨，在地震受災最嚴重的地區之一——長所鄉古榮村，古榮村駐村第一書記兼隊長徐超說，在夜間接近零下20℃低溫 中，安置點的受災村民當晚吃上了熱食。「深夜的盤山路上，是一眼望不到頭的救援車隊。」在從西藏日喀則趕往定日縣震區的途中，這一幕讓52歲的援藏人員吳興華淚流滿面，感嘆「中國的救援力量太強大了」。

據英國廣播公司報導，西藏安能物流負責人王雪娥說，目前救災困難處在「重災區海拔4300米，晚上零下10幾度，高海拔地區缺氧，救援很麻煩，比較惱火」。幾位在拉薩的多個公益組織負責人表示，他們當下正積極募款，預備災後重建。

中國目前有兩個珠峰大本營，皆位於震央的日喀則定日縣內。作為珠峰旅遊路線必經點、且擁有兩座機場的日喀則市區一般會在春節期間迎來遊客小高峰。地震發生後，當地旅遊業者擔心衝擊旅遊業，一名導遊在小紅書上發送了三條經日喀則前往珠峰線路反向的旅遊路線，一遍遍強調「都很安全」，盼遊客潮如期而至。