「快救他」西藏小男童強震後被壓廢墟…6隻手指露餡了

AI生成的廢墟小童圖，表情相當逼真。(取材自新京報)

1月7日上午9時5分，西藏定日縣發生規模6.8地震 ，造成126人死亡。網上也出現大量災區救援影像，讓遠方的網友能在第一時間關心災情，甚至是慷慨解囊。網上一張戴帽子的小孩被重壓在倒塌的建築物下的照片讓許多網友動容、落淚，至獲得好幾萬的點讚及轉發。但是，這卻是一張用AI 生成的圖片，根本不是真實的災區照片。

新京報、央視新聞報導，這張圖片主體是一名戴著毛線帽的小孩，他被壓在倒塌的建築物下，臉上、身上滿是土灰，他張著無辜的大眼睛望向上方，希望獲得救援。這張照片令觀者動容，有人難過落淚，有人恨不得能穿過屏幕去拉他一吧，將他拖出危險環境。

在某短視頻平台上，至少有10個以上的帳號發布這張照片，關鍵字、說明都打上了「西藏日喀則地震」，有些甚至獲得好幾萬的轉評與讚。不少網友還在追問「這個圖片中的小孩怎麼樣了」，要求影片發布者多說明一些震災後續。

但是，仔細觀察這張圖片，就能發現問題點：圖中孩子的左手，竟然有六根手指，這是AI生成圖片的典型特徵。

網上有自媒體進一步查證，發現這張圖片首度出現在2024年11月18日，一名id為「AI小芭芘」的帳號上傳在一則短視頻中，作者有明確說明此為AI工具創作。但經過多手傳播，如今成為暗示日喀則地震的災區照片，以此引流、獲得關注。

媒體提醒民眾，AI生成的虛假災情圖片可能會影響救災資源分配，民眾在轉發時需慎重甄別。不少網民看到報導後才發現這是「假照片」，痛批發布者為蹭流量沒有底線。