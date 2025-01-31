溯源4300年前中華文明 陶寺遺址博物館震撼開放

陶寺遺址博物館外景。（新華社）

歷時近三年，集中呈現山西省襄汾縣陶寺遺址考古研究成果的陶寺遺址博物館 ，日前震撼開放。陶寺遺址是中國新石器時代晚期的大型聚落遺址，距今約4300年至3900年，也是「中華文明探源工程」四大都邑性遺址之一。這座專題性遺址博物館以全景式展示陶寺遺址的考古成果，也揭開了4300年前都邑的神祕面紗。

據文匯報報導，世界上較早時期的觀象台、空前龐大的城址、氣勢恢宏的宮牆…都源自於一片古老的都城遺址—陶寺遺址。陶寺遺址1958年被發現，1978年正式發掘，1988年被國務院 公布為第三批全國重點文物保護單位，2017年陶寺遺址公園被國家文物局列入第三批國家考古遺址公園立項名單。

陶寺遺址博物館是依託陶寺文化建設的一所專題性遺址博物館，占地74.4畝，建築面積9998平方米，總投資 約3.3億元人民幣(約4501萬美元)，是遺址公園的「總導覽」。博物館分上下兩層，展陳面積約5000平方米。展陳主題以代表自然與文明之「光」為核心理念，展出陶寺出土的陶器、玉器等文物230件（套）。

國家文物局考古司司長閆亞林在2024年11月6日的發布會上介紹，陶寺遺址博物館是集中呈現陶寺遺址考古研究成果的重要平台。考古發現城牆、大型建築基址、祭祀遺跡、手工業作坊區和墓葬區，出土了銅器、玉器和朱書陶壺、彩繪蟠龍紋陶盤等珍貴文物。

近年來，考古工作者在陶寺內城取得一系列重要發現，其中，內城1號建築基址面積達6500平方米，是迄今發現的新石器時代最大的單體夯土建築基礎之一，判斷為類似後世都城中「宮城」性質。在內外城之間還有多處墓地，往往隨葬大量文物，且出現鼉鼓、土鼓、石磬等固定組合、固定數量、固定位置的現象，反映「禮樂制度」很可能初步形成。

陶寺遺址博物館的「鎮館之寶」—圭尺。（中新社）

許多小型墓葬沒有任何隨葬品，說明當時不同群體之間社會地位差異顯著，階級分化嚴重。這些發現生動表明，中華文明形成與發展進入新的重要階段，陶寺早、中期聚落已經初步具備早期國家特徵。