求子悲歌…江西婦懷上9胞胎 減剩2胎…最後1個都沒保住

侯女士的超音波照片，顯示子宮有9個孕囊。（取材自抖音）

江西南昌一名25歲侯姓女子懷上9胞胎後，考慮到健康和撫養孩子的經濟成本，分兩次手術進行減胎，最終保留雙胞胎；近女子丈夫發視頻稱，妻子感染嚴重，只能保大棄小，放棄最後兩胎，「努力了這麽久，最終還是沒保住」。

九派新聞報導，侯女結婚近一年未懷孕，去醫院檢查顯示子宮內有多個囊腫且有子宮內膜息肉，不易懷孕，醫生建議注射促排卵針進行排卵；去年10月初，侯女注射促排卵藥物，10月底成功懷孕，沒想到，她的彩超報告顯示，子宮內有9個孕囊。

據報導，同年11月中旬，侯女的丈夫在網路上發聲，表示考慮到妻子的健康狀況及未來撫養孩子的經濟因素，決定接受建議減胎；同月26日，侯女的丈夫發文表示完成2次減胎手術，2個胎心仍在搏動，希望孩子能順利平安出生。

但侯女今年1月6日的檢查情況顯示，其處於中期妊娠，雙胎妊娠（多胎妊娠減胎術後），雙絨雙羊，胎兒1羊水過少。初步結論為，羊水最大深度12mm/32mm。

報導指出，今年1月7日侯女丈夫再度透過網路發文，提到「NT（妊娠早期胎兒畸形的篩檢指標）都還好好的，被感染子宮口破羊水了 」、「一個都保不住了，再保下去母體都有風險。」最後，他無力表示：「醫生說感染好嚴重，風險很大，只能保大棄小，眼前一片黑暗，努力了這麼久，最後還是沒保住。」

侯女的丈夫表示，他在諮詢律師後，認為在妻子注射排卵針前，醫生沒有告知「多胞胎」的風險，因此替妻子多進行了2次減胎手術、住院費用等將近人民幣7萬元（約9548美元）的治療費用，要向醫院追究法律責任。