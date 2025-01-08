男認親16年後發現無血緣 「生父」：「看你可憐才認」

王剛認親16年後，檢測發現「親爹是假的」。(取材自抖音)

河南 鄭州的王剛今年41歲，16年前他尋親找到了自己的親生父親，但卻在去年的DNA檢測 中，顯示兩人並沒有血緣關係；王剛不解，若沒有血緣關係，對方為什麼要稱自己是他的私生子。詢問「父親」後，對方認錯，並稱是「看你可憐」。消息曝光後，王剛在媒體的幫助下「再一次」找回家人，但這回，他謹慎地說，要先做DNA鑑定，之後再做別的事情。

綜合紅星新聞、紫牛新聞報導，王剛幼時經歷過7個收養家庭，十幾歲便開始脫離收養家庭在外獨立生活，2008年，25歲的王剛已成家，他一心想找到自己的親生父母；王剛在山東滕州找到了5歲時收養他的洪家人，但對方不願見面，在媒體的幫助下，他從洪家人口中得知了「生父」侯男的存在。

在警方的幫助下，王剛在滕州市後荊溝村找到「生父」，失散20多年的「父子」終於團聚。

然而，去年12月，侯男生病住院，王剛藉機做了一個DNA檢測，結果顯示兩人並沒有血緣關係；其實王剛認親前，媒體建議，應該先做DNA鑑定再相認，但他未採納；「2008年的尋找原以為是結束，萬萬沒想到，被欺騙了16年」。

王剛找到侯男詢問DNA鑑定失敗的事，侯男才解釋當年錯認王剛為自己的私生子，實際上是看他可憐。對此，王剛提出質疑，「我當年25歲，都已經成家立業了，有什麽需要可憐的地方？」

DNA比對失敗，讓王剛回想起16年前那段認親經歷及和「生父」交流時存在的種種疑問。「當年剛相認的時候，我一直詢問我親生母親的情況，他只說母親把我生下來之後就去世了，姥姥家那邊的人也都不在了。」

王剛坦言，雖然侯男並非親生父親，但他們這些年關係也一直挺好的；這些年侯男沒有索要過贍養費，自己也沒有給過贍養費。

王剛說，當年是一個得癌症去世的任姓男子將他托養，但這位任先生也不是他的生父。王剛正在隨著這條線索追查核實，「如果這條線索是假的話，我可能會懷疑侯男當年涉嫌拐賣，將向警方報案。」

公益組織「寶貝回家」志願者表示，他們已經採集了王剛的血樣，將在警方的幫助下進行祖籍分析。

王剛表示，日前發現疑似生母的線索。「我已經跟他們通過電話，將盡快做DNA鑑定，等結果出來後再討論下一步。」