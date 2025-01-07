深圳網紅野豬「職業乞討」點頭哈腰搖尾 還從2隻變7隻

遊客在深圳梧桐山拍到成群小野豬。（取材自微博）

「以前就兩隻，現在愈來愈多了。」近日有深圳市民登當地梧桐山時，在路邊看到七隻小野豬在路邊「職業乞討」。有報導指出，先前有登山客徒手投餵一隻大野豬，讓該野豬成為當地網紅。網友表示，這些小野豬可能是網紅大野豬下的幼崽。管理單位工作人員表示，「天天有人投餵」是野豬增多的原因。

上游新聞報導，深圳市民齊先生表示，自己在2024年12月31日到深圳梧桐山登山跨年 ，打卡深圳電視塔後，快走完凌雲道都沒發現野豬的蹤影，「最後看到兩個小哥在餵食，才發現了七隻小野豬，你如果拿著吃的，牠們會一直盯著你。」

有網友對於齊先生能看到這麼多野豬表示驚訝，「以前就兩隻，現在愈來愈多了，這次是一大家子出動，整整齊齊。」

深圳「投餵野豬活動」先前已走紅網絡，不少市民都在社群媒體 上曬出在梧桐山偶遇野豬的影片和圖片，並稱這些野豬已經是「職業乞討」——為了討吃變得慈眉善目，學會點頭哈腰搖尾乞討，「牠們似乎明白，哄好遊客才是出路。」

對於這七隻小野豬的出現，有網友擔心當地野豬數量愈來愈多，可能會發生攻擊傷人的情況。其他地區雖有控制野豬種群數量的政策，但目前深圳及廣東均未出台相關政策，相關部門同時提醒遊客，野豬是有攻擊性的，投餵時不要靠太近。

深圳市規畫與自然資源局梧桐山風景區管理處工作人員說，「目前廣東這邊也還沒有管控措施，獵殺野豬屬於非法。我們也會向上級部門反映關於野豬數量增多的問題。」

對於野豬數量增多，工作人員表示，市民投餵也是重要原因，「天天有人投餵」。