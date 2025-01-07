我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰媒：失聯中國演員王星已找到 身體狀況良好

兄弟情決裂了？傳川普開始不爽馬斯克嫌他「太黏人」

深圳網紅野豬「職業乞討」點頭哈腰搖尾 還從2隻變7隻

中國新聞組／北京8日電
遊客在深圳梧桐山拍到成群小野豬。（取材自微博）
遊客在深圳梧桐山拍到成群小野豬。（取材自微博）

「以前就兩隻，現在愈來愈多了。」近日有深圳市民登當地梧桐山時，在路邊看到七隻小野豬在路邊「職業乞討」。有報導指出，先前有登山客徒手投餵一隻大野豬，讓該野豬成為當地網紅。網友表示，這些小野豬可能是網紅大野豬下的幼崽。管理單位工作人員表示，「天天有人投餵」是野豬增多的原因。

上游新聞報導，深圳市民齊先生表示，自己在2024年12月31日到深圳梧桐山登山跨年，打卡深圳電視塔後，快走完凌雲道都沒發現野豬的蹤影，「最後看到兩個小哥在餵食，才發現了七隻小野豬，你如果拿著吃的，牠們會一直盯著你。」

有網友對於齊先生能看到這麼多野豬表示驚訝，「以前就兩隻，現在愈來愈多了，這次是一大家子出動，整整齊齊。」

深圳「投餵野豬活動」先前已走紅網絡，不少市民都在社群媒體上曬出在梧桐山偶遇野豬的影片和圖片，並稱這些野豬已經是「職業乞討」——為了討吃變得慈眉善目，學會點頭哈腰搖尾乞討，「牠們似乎明白，哄好遊客才是出路。」

對於這七隻小野豬的出現，有網友擔心當地野豬數量愈來愈多，可能會發生攻擊傷人的情況。其他地區雖有控制野豬種群數量的政策，但目前深圳及廣東均未出台相關政策，相關部門同時提醒遊客，野豬是有攻擊性的，投餵時不要靠太近。

深圳市規畫與自然資源局梧桐山風景區管理處工作人員說，「目前廣東這邊也還沒有管控措施，獵殺野豬屬於非法。我們也會向上級部門反映關於野豬數量增多的問題。」

對於野豬數量增多，工作人員表示，市民投餵也是重要原因，「天天有人投餵」。

社群媒體 跨年

上一則

浙江柯橋中歐班列貨櫃破1000箱 助中紡織品「布」滿全球

下一則

就怕砸了百年招牌 廣東規定「汕頭牛肉丸」肉含量須逾90%

延伸閱讀

西安網紅瀑布又出事 超大冰柱墜落 遊客尖叫逃生

西安網紅瀑布又出事 超大冰柱墜落 遊客尖叫逃生
泰國網紅挑戰威士忌 灌整瓶後不治 被曝養祖母孝心感人

泰國網紅挑戰威士忌 灌整瓶後不治 被曝養祖母孝心感人
深圳1輛SUV墜湖 釣友靠1竿1線把車「釣回」 怎麼辦到的？

深圳1輛SUV墜湖 釣友靠1竿1線把車「釣回」 怎麼辦到的？
八炯踢館申請入黨 國民黨嗆：舔共網紅須嚴格檢驗

八炯踢館申請入黨 國民黨嗆：舔共網紅須嚴格檢驗

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
老外分享最愛的水果是枇杷。圖為雲南省永善縣玉筍村村民用剛採摘的枇杷招待遊客。(新華社)

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

2024-12-29 19:55
電影「回家的你」海報。(取材自每日經濟新聞)

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

2025-01-02 05:30
楊亘丟了的行李。(視頻截圖)

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

2025-01-04 08:30
中國最近爆發呼吸道感染疫情，許多地方醫院人滿為患。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。(路透)

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

2025-01-04 15:04
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19

超人氣

更多 >
好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」

好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」
富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了
4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域

4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域
杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼
WSJ：52歲男子花20年達標信用評分850滿分

WSJ：52歲男子花20年達標信用評分850滿分