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一邊喝咖啡一邊擼馬 浙江這家咖啡館火了 1天能賣600杯

中國新聞組／北京8日電
浙江一間可以擼馬的咖啡館暴紅。（取材自潮新聞）
浙江一間可以擼馬的咖啡館暴紅。（取材自潮新聞）

邊喝咖啡邊擼馬，讓浙江一家鄉村咖啡館火了。90後姑娘李雪雯，畢業後一直在做自媒體，因為「不想在城裡當『牛馬』，所以就來鄉村養馬了。」李雪雯從小就很喜歡馬，機緣巧合開了這間可以擼馬的咖啡店，生意最好的最好的時候，一天能賣出600多杯咖啡。

潮新聞報導，李雪雯是浙江嘉興本地人，兩年前她擁有了自己的第一匹馬。一開始沒地方，她把馬寄養在朋友的馬場裡。小姑娘心裡一直想找一個可以養馬的地方。她找了很久，最後找到了橫港村。「很喜歡這個地方，環境很棒，平時空下來還能喝喝茶，很愜意。」她在村裡租了場地，把馬里奧接了過來。

另一匹馬是去年引進的，這是一匹矮腳馬，今年九歲，因為顏色比較深，取名「奧利奧」。和馬里奧一樣，奧利奧性格穩定，很親近人。由於這兩年鄉村遊愈來愈熱，鄉村咖啡館也很火。李雪雯心思活絡，想開一家以馬為主題的咖啡館。

因為兩匹馬名字裡都有一個「奧」字，李雪雯給咖啡館取名「奧馬咖啡」。今年8月，咖啡館開始試營業，店員有三人，都是附近的村民。咖啡館很快火了起來，幾乎每個周末都有網友前來探店。

「現在一到周末下午，店裡爆滿。有遊客慕名從附近的江蘇、上海趕來。最多的時候，一天能賣出600多杯咖啡」，李雪雯說。

社交媒體上，也有咖啡店的正面評價：「兩匹馬很溫順，可以隨便擼，還能餵牠們，家裡孩子特別喜歡」。

小李養的兩匹馬。（取材自潮新聞）
小李養的兩匹馬。（取材自潮新聞）

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