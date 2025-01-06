一級保護野牛 混進家牛群一待10幾年 雲南村民：趕不走

野牛（左）和家牛體型差距不小。（視頻截圖）

在雲南普洱，一隻國家一級保護動物野牛混進家牛群中，這一待就是十幾年都趕不走，後來才知道，牛的品種是白肢野牛（白襪子野牛），而且還是國家一級保護動物；民警稱，牠最終回歸到屬於牠自己的野外生活，有網友調侃：「野牛說我過得好好的，非要讓我當野人」。

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綜合縱覽新聞、網易報導，雲南瀾滄一村民拍到一頭白襪子野牛和家牛群相處畫面，野牛還舔舐小牛，小牛也沉浸其中，非常親暱，就像一家子，但它與家牛體型差距很大，幾乎是家牛的兩倍。村民表示，這頭白襪子野牛是2009年來到村裡與她家牛混在一起的，來的時候還是幼年階段，牠想走就走幾天，想回來就回來幾天，「這簡直是把家牛圈當賓館一樣」。

白襪子野牛圓臉、寸頭、絡腮鬍，頭頂如彎刀般的牛角，體型堅實，成年後體重超1噸，是野牛中的「巨無霸」；整體毛色以黑棕色為主，四肢強健而有力，小腿部有白色毛髮，像穿了白襪子一樣，因而得名白襪子野牛。

這種牛戰鬥力爆表，被稱為牛中戰神。在印度 也有分布，因其脾氣火爆，體型龐大，連孟加拉虎都不敢隨意招惹它，在雲南近乎沒有天敵，雲豹見會擇路繞行；牠的長相跟神話故事「西遊記」中的牛魔王頗為相似，人稱現實版的牛魔王。

有網友質疑，為什麼要趕牠走，混養不好嗎？更有網友表示，「十多年了還想著趕人家幹啥…」、「牠願意在這裡就隨牠吧，幹嘛非要讓牠做野生動物」、「誰不想有個家」、「盲猜家養的牛裡母牛多，要不就是野牛想找個包吃包住的地方」，更有人神提問，「野牛和家牛生出來的後代算誰的」。