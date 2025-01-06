上海30歲女博士生癌逝 3000字遺書寫著心有不甘的地方

「不想我的人生如此沉寂！」95後博士生杜梅因病去世，3000字遺書讓人淚目。（取材自微博）

同濟大學上海國際智慧財產權學院2021級博士生杜梅本月3日因罹患腸癌過世，享年30歲，訃告下附了她生前撰寫的一篇3000字的自述，她說：「我不想我的人生如此沉寂，即使去世了，也想像花兒開的一樣的絢爛璀璨，所以，我是杜梅，世界上獨一無二的杜梅」；字裡行間，有求學路上的感恩遇見、對抗疾病時的堅韌不屈，也有面對無法實現科研夢想的不甘。

綜合光明網、現代快報報導，杜梅2020年以優異成績畢業於上海大學，2021年考入同濟大學上海國際智慧財產權學院攻讀管理學博士學位，先後發表了數十篇高水準研究型論文，兩度榮獲博士國家獎學金，也曾受邀前往比利 時魯汶大學進行博士聯合培養。然而，在魯汶大學訪學期間被診斷出癌症 ，迫使她中斷學業，回國接受治療，但經過長達十個月的痛苦治療還是永遠離開了世界。

杜梅在自述中表示，「雖然家庭條件並不是很好，但是我有愛我的父母、姐弟，非常的知足。我用了30年，在人世間走了一遭，用盡全力寫下了一份令自己感到滿意的人生答卷」。

她說，「我經歷了9次化療，得到了很多親人、老師、同學們的關愛，特別是廣大社會愛心人士的捐款幫助，我一直相信沒有什麽能把我打敗。但是可怕的癌細胞 還是在2025年1月3日吞噬了我。如果可以的話，我2025年6月就可以開心的拿到我的博士學位，做一名有影響力的學者。」

杜梅的離世讓眾多網友感到惋惜，大家紛紛在網上告別這名優秀的95後青年學者，網友表示，「好可惜，本來就快畢業了，願天堂沒有疾病痛苦」、「人生如此短暫，太可惜她」、「天妒英才」。