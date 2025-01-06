「最美光二代」接掌400億中企巨頭 32歲的她扛轉型重任

93年女孩高海純成400億人民幣光伏巨頭掌門。（財聯社）

1993年出生的女孩成為400億元（人民幣，約合54.6億美元，下同）光伏巨頭掌門。天合光能發布公告稱，全體董事一致同意選舉高海純為公司第三屆董事會聯席董事長。32歲的高海純畢業於美國布朗大學，是光伏行業領軍人物、天合光能創始人及實控人高紀凡的女兒，這意味著有「光伏女神」、「最美光二代」之稱的高海純接班，將在光伏行業產業鏈盈利下滑之際，扛起天合轉型重任。

紅星資本局報導，近日，天合光能實控人、董事長高紀凡的女兒高海純走向台前，32歲的她成為市值超400億元的天合光能聯席董事長，兼任公司解決方案事業群總裁。高海純出生於1993年，今年32歲，本科畢業於美國布朗大學。高海純因顏值頗高，被網友稱為「最美光二代」。截至目前，高海純直接持有天合光能股份1.81萬股，並通過五家公司間接持股。

作為「光二代」接班人，高海純2017年就進入天合系歷練，擔任重要高管職位。其歷任戰略投資 部副總經理、天合富家董事長等重要職務，2024年6月至今擔任天合光能董事。

根據公告披露的信息，高海純成為聯席董事長肩負著推動公司轉型的重要使命。天合光能稱，公司新設解決方案事業群，高海純兼任公司解決方案事業群總裁，致力於領導公司由光伏產品製造商向光儲智慧能源解決方案服務商轉型，引領光儲融合新場景的發展，助力公司構建差異化競爭優勢。

據報導，近年來光伏「二代」們正密集接班。通威集團創始人劉漢元的女兒劉舒琪於2023年4月成為通威股份的董事長兼CEO ；光伏玻璃龍頭福萊特的創始人阮洪良，其女兒阮澤雲也於2023年6月接任福萊特總裁的位置。

2024年12月，天合光能宣布終止籌畫分拆控股子公司天合富家的上市事宜，當時有市場聲音稱，「高海純失去了敲鐘的機會。」高海純自2022年6月開始擔任天合富家董事長，分拆上市也是她任期內的重大項目之一。

93年女孩高海純成400億人民幣光伏巨頭掌門。（抖音視頻截圖）

在計畫分拆上市的這20個月中，光伏行業產業鏈價格大幅下滑。天合光能解釋稱，終止籌畫分拆天合富家上市事項，是結合行業發展趨勢和自身優勢所作出的戰略性決策。從此次高海純出任聯席董事長的公告中也可以看出，天合光能正在調整轉型。

截至1月3日收盤，天合光能股價報18.66元/股，總市值407億元。

不止天合富家，正泰安能和陽光新能源的上市計畫都出現了擱淺的情況。除了行業變化，調整轉型與天合光能自身的業績變化也有關聯。2024年前三季度，天合光能實現營業收入631.47億元，同比下滑22.16%；歸母凈利潤 虧損8.47億元，同比盈轉虧，歸母凈利潤同比下降116.67%。對於業績變動，天合光能表示，主要系報告期內受光伏產業鏈供需影響光伏組件相關產品售價同比下降，光伏產品盈利能力下降所致。