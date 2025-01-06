頂「雞窩頭」為周濤講解 她暴紅卻委屈：只這1天不精緻

講解員頂著雞窩頭、踩著毛毛鞋為周濤講解。（視頻截圖）

近日，一名「雞窩頭」女子在網上火了。有網友發出一段視頻，可看到著名主持人周濤穿著黑色大衣，看起來精緻又俐落，而她身旁的解說員穿著黑色棉衣和灰色寬鬆褲子，腳踩毛毛鞋，還頂著一頭亂髮，打扮非常居家。網友笑稱「她全年只有一天不精緻，就是周濤來的那天」、「漂亮了364天，一聲嘆息」，「#當我頂著雞窩頭去給周濤講解#」的話題也隨即衝上話題第一。

綜合紅星新聞、中國青年報報導，該名網友表示，當天她睡了個雞窩頭，突然被拉去講解，才知道對象是周濤，現場還有文旅宣傳跟拍。她滿滿的居家感與精心打扮的周濤形成強烈反差，讓網友笑翻。邯鄲文旅官方帳號的評論區被眾多網友刷屏，紛紛cue到「雞窩頭女士」。

事實上，該名講解員此前在個人帳號發的視頻裡，形象氣質俱佳，是名愛美的女孩子，網友忍不住評論：「領導也沒想到，每天形象俱佳的你，今天這個樣子哈哈哈」。 和一身精緻的周濤相比，講解員的居家裝扮讓網友笑翻。（視頻截圖） 該講解員此前發出的視頻，形象氣質俱佳。（視頻截圖）

視頻火了以後，邯鄲文旅官方帳號連續發送了三條相關視頻。在視頻中能明顯看到，前兩條視頻，有盡力避開講解員的畫面，但當這一話題火了後，第三條視頻直接剪輯了一條講解員的在各個鏡頭中的畫面，還配文：「你認真工作的樣子好美。」

一夕暴紅的講解員隨後更新動態回應，表示能搏大家一笑她也開心，只是沒想到「平時認真營業無人問，一朝雞窩天下知」。

邯鄲文旅也搭上這波討論熱潮，宣布16家A級旅遊景區限期免門票，蹭熱度宣傳的手法也讓網友讚嘆「背後有高人」。