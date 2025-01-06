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95後另類「年貨」 預製朋友圈、手機貼黃金正夯

中國新聞組／北京6日電
民眾在深圳市羅湖區筍崗街道一家商城挑選新年飾品。(新華社)
民眾在深圳市羅湖區筍崗街道一家商城挑選新年飾品。(新華社)

春節將至，中國年輕人過年又有另類玩法。社交平台上近日出現許多年輕人預先「辦年貨」的帖子，其中「預製朋友圈」引發熱議，他們以預製菜的概念，提前準備好朋友圈文案、圖片和排版，等過年或恰當時間慢慢在朋友圈發送，主打一個重節儀式感。此外，不少年輕人年前開始「痛手機」，將黃金貼在手機上招財開運，0.01克的黃金手機貼已因此成為硬核年貨。

5日在天津舉辦的「天美年味」展覽上，創意蛇年書法百福牆成為「打卡」熱門地。身穿喜氣洋洋紅色襯衫的「95後」女孩阿笙特地來為春節「預製朋友圈」做準備，她計畫將照片排版成九宮格，在大年三十配上年夜飯照片一起發布，「過年發一個朋友圈，是我的春節儀式感。我還計畫去博物館、新春市集等打卡」 。

在網路平台「小紅書」搜索「預製朋友圈」，有超過5000萬瀏覽量。「一天拍完冬日所有節日」、「一天預製7天朋友圈」等主題的視頻瀏覽達上百萬次。「預製朋友圈」也帶火了「自拍館」的生意。

但「預製朋友圈」興起也引發不少爭議。有網民認為，「預製朋友圈」代表了對美好生活的追求，而反對者則稱之為「凹人設」、「不真實」、「易引發比較心理」。一位網民評論稱：「比起預製的生活，我更想過現炒的人生」。

繼預製菜之後，「預製朋友圈」火了。(取材自大江新聞)
繼預製菜之後，「預製朋友圈」火了。(取材自大江新聞)

另據大象新聞，繼「痛包」、「痛車」之後，萬物皆可「痛」的年輕人又把規格升級到了用黃金來痛手機。

今年以來，超小克重的黃金手機貼在年輕人中興起，它們重量大多在0.01g到0.2克之間，款式非常貼合年輕人的喜好，除了有添好彩頭的財神爺、招財貓，也有知名IP的聯名款如甄嬛小像、哆啦A夢、海賊王等，「黃金+IP」雙重吸引力引得大量年輕人買單，配合透明的手機殼，低調又有質感，成為百元左右就可拿下的時尚單品。

據荔枝新聞，過去一年至少有20萬年輕人購買了黃金手機貼，25到30歲年輕女性是主要購買力。隨著紙片黃金的持續走紅，逐漸演變成新式新年禮品和壓歲錢。0.01克的黃金手機貼成為硬核年貨，價值有保證、設計有巧思的黃金貼紙有望成為今年的硬核年貨。

年輕人開始流行將黃金貼在手機上。（取材自大象新聞）
年輕人開始流行將黃金貼在手機上。（取材自大象新聞）

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