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北京清華8成畢業生出國不回？校方駁：校友9成在中國

記者陳宥菘／即時報導
北京清華大學「8成畢業生出國不歸」的傳言時常出現大陸網路社群，該校公布校友總會後台數據闢謠，稱校友在中國大陸的占比逾9成。（新華社）
北京清華大學「8成畢業生出國不歸」的傳言時常出現大陸網路社群，該校公布校友總會後台數據闢謠，稱校友在中國大陸的占比逾9成。（新華社）

北京清華大學「8成畢業生出國不歸」的傳言常登上中國網路社群，校方近日公布校友總會後台數據闢謠稱，目前有逾9成校友在中國。此外，2024應屆畢業生出國、出境比率為9.6%，少於近十年平均比率的10.5%。

《羊城晚報》報導，北京清華大學近日在微信公眾號稱，2024屆清華畢業生就業數據顯示，本屆畢業生出國、出境深造的比率為9.6%，近十年平均比率為10.5%。其中，學位生出國比率為18.4%、碩士生出國比率為7.3%。

另據清華校友總會「清華人」微信小程序數據，在有填寫所在地、且經認證的校友中，目前所在地於中國的約占91.7%，意指北京清華畢業生目前還在中國的比率逾9成。此外，愈來愈多早些年出國的清華畢業生，也已學成歸國。

至於畢業生的就職情況，北京清華稱，畢業生在中國國內重要領域重點單位的就業比率逾85%；赴製造業、能源業就業人數年增11%，連續5年持續成長。博士畢業生學術就業占比47.8%，連續五年超過45%。

北京清華大學也表示，本屆與企業簽約的畢業生人數，排名靠前的單位，有華為、中芯國際、國家電網公司、中國航太科技集團、中國兵器工業集團、中國核工業集團、比亞迪、騰訊、阿里巴巴等。

此外，2024屆清華畢業生在北京外就業的比率為56.2%，連續十年逾50%；到西部及東北地區就業人數年增16.5%，相較2020年翻了一倍。

事實上，有關北京清華畢業生「80%都出國了」的謠傳由來已久，該校也多次闢謠。2021年9月，曾應馬英九基金會邀請率領陸生團訪台、時任北京清大校長邱勇表示，2002至2011級出國清華校友中，已有超過一半返回中國工作，且占比持續擴大。

就業 微信 馬英九

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