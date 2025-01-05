酒店太貴／中國南北青年「換房過年」 春節能省萬元

侯雲浩位於哈爾濱的房屋。（取材自封面新聞）

2025年春節期間，哈爾濱冰雪大世界旁的酒店一晚標價到千元人民幣，有南方的年輕人想到「換房過年」的妙招，紛紛想拿自己的房子跟當地人「對換」，來一趟春節假期的冰雪之旅，「一個春節可以省下近萬元人民幣」。

封面新聞報導，家住哈爾濱大世界旁的侯雲浩想帶家人去福建過春節，但福建幾個熱門城市酒店費用是一筆不小的花銷。侯雲浩嘗試在社群平台上發布了想換房過節的帖子後，私訊被南方網友「擠爆」，紛紛想拿自己的房子「對換」，侯雲浩選擇了福建湄洲島的網友，開啟了這場良心的「對賭」。

廣州居民楊嶸已經在去年將這樣的想法付諸實踐，「我是去年在國慶日期間換房旅遊的，廣州換到了新疆 ，體驗是很不錯的，比起找酒店便利很多。」

某換房平台的相關頁面。（取材自封面新聞）

這場省錢和誠信之間的「拉鋸戰」已經出現在很多社交平台和換房社區中。年輕人憑藉著熱忱開啟的換房之旅在律師看來卻還有很大漏洞。

楊嶸所在的換房旅居群，很多網友曾經賭輸了。 「很多是被放鴿子，假期臨近突然說計畫更改換不了，但是到了異鄉的深夜酒店已經訂不到了。還有就是房屋被破壞，因為地域差異生活習慣不同會產生一些摩擦等。」

「這種換房旅居形式在我看來漏洞還是很大的，在信用體系還未完全建立的時候，交換式旅遊缺乏監督平台和法律保障。」四川恆融律師事務所項鴻律師說，目前國內大型成熟的換房網站或平台幾乎沒有，自發性的平台也存在許多監管漏洞，交換式旅遊面臨一定的風險。