中國青年失業率高 英媒曝案例：碩士當工友 學士爭臨演

中國青年失業率居高不下，就業機會遠低於畢業生人數。(新華社)

英國BBC報導，中國現在是如此一個國家：物理學碩士在高中當工友；哲學系畢業生跑外送；清潔工有環境規畫專業資格；清華大學博士畢業生申請當輔警。這些都是在中國經濟持續下滑期間的真實案例，且不難找到更多類似例子。

25歲的孫展在南京一家火鍋店當服務生，他剛取得金融相關碩士學位，夢想進入投資 銀行取得高薪職位，希望「賺很多錢」，但求職結果並不順利。

中國今年大學畢業生破千萬人，但目前能提供的就業 機會遠低於畢業生人數。過去幾年官方公布的青年失業率曾在20%上下浮動。之後暫停公布，並調整統計方式，2024年8月的青年失業率18.8%，11月的最新官方數據則為16.1%。

許多畢業生如今只能從事明顯低於學歷與能力的工作，因此遭遇親友批評。

孫展就表示，他選擇到火鍋店當服務生時，父母很不滿意。他說：「我很憂慮家人的看法。畢竟我讀了那麼多年書，讀的學校也不錯。」

他提到，他選擇的工作讓家人覺得丟臉，他們希望他嘗試去考公務員，但他強調「這是我的選擇」。

其實他有個秘密計畫：藉著當服務生在餐飲業學習，未來自己開店。他認為，如果自己的店經營成功，家人的看法也會改變。

香港 城市大學教授章俊表示，中國的就業狀況非常具有挑戰性，許多年輕人必須重新挑整自己的期望，稱很多學生尋求更高學位是為了擁有更好的前景，但就業環境的現實卻將他們擊敗。

29歲的吳丹擁有香港理工大學金融碩士學位，目前在上海一家運動傷害整復診所受訓。她表示，就業市場真的很艱困。

她赴港深造前，原本在上海一家期貨交易公司從事農產品期貨。取得碩士學位回到鄉原本希望進入私募股權公司，雖獲得一些工作機會，但她無法接受薪資條件，隨後決定接受運動傷害醫學的訓練。

吳丹的父母並不滿意她的決定，「他們認為我原本有很好的工作，學歷背景又頗具競爭力」，無法理解為何選擇一個門檻這麼低、需要體力活，錢又少的工作

她坦言，如果不是因為她的伴侶有房子，「只靠我目前的薪水根本無法在上海生存」。起初完全沒有人支持她的職涯選擇，不過在她幫母親改善背痛之後，母親逐漸接受她的決定，稱未來想開一間自己的診所。

此外，浙江橫店影視城也湧入許多大學畢業生當臨時演員。26歲的吳星海畢業於電子資訊工程科系，目前在一部電視劇裡扮演保鏢。他笑稱自己是憑著出眾外表當上臨演，經常來這裡賺錢，每次工作幾個月。他表示，這只是暫時過渡期，直到找到正職為止，「賺的錢不多，但很輕鬆，感覺很自由」。

另一名不願提供名字的李姓臨演，則畢業於電影專業科系。他說：「這不就是中國的現況嗎？畢業即失業。」

章俊表示，中國許多企業都大幅裁員，包括科技公司在內。以往會雇用大量畢業生的行業，如今提供工作機會的條件不佳，甚至已經完全沒有職缺。