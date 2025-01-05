曾在聯合國工作的90後清華女碩士失業了 跨行學廚藝

「90後」清華女碩士佟潔瓊到山東藍翔技校學炒菜走紅。(視頻截圖)

「清華畢業生失業後去藍翔學習廚藝」近日引發網友熱議，這名90後的清華女 碩士一直從事氣候變化領域的工作，畢業5年曾留校做過研究員，也曾進入國際組織工作，不少網友紛紛對她「為什麽想學廚藝」感到好奇，「難道做廚師也要碩士學歷，這麽卷了嗎？」

海峽導報報導，當事人佟潔瓊說，去年恰巧失業，於是一頭紮進廚藝中，她表示：「失業不是我們能選擇的，但是失業以後做什麽是我們完全有掌控力的。」自己對氣候變化研究仍然充滿熱情，暫時不會把廚師當做自己的職業。

從清華畢業再到藍翔（山東知名技工學校）進修，這樣的「跨界」發生在佟潔瓊身上其實並不奇怪，因為她一直在追求「長久的意義」，她坦言「想接地氣一些，不能因為名校的光環就高高在上。其實還是要活出真實的自我，不要在意別人的眼光而放棄真實的東西」。

「原材料從切好，再到烹調，最後成形，我覺得非常有成就感。」做了一年飯後，佟潔瓊表示自己目前「自信心大漲」，「我初步規畫了一份菜單，希望自己學好之後，能夠給姥姥做一頓豐盛的年夜飯」。