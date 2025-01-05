中國蛇幣、蛇鈔今年意外搶手 二手溢價200%

蛇年紀念幣、蛇年紀念鈔3日起兌換，吸引大批民眾排長隊，(取材自新聞晨報)

1月3日，蛇年紀念幣、蛇年紀念鈔（市場俗稱「蛇幣」、「蛇鈔」）迎來首個兌換日，吸引大批民眾排長隊兌換，相關話題迅速衝上熱搜第一。據報導，以往視為冷門的「蛇幣」、「蛇鈔」今年意外搶手，有地區「蛇鈔」二手價格溢價已達200%。市場人士分析，「蛇鈔」火熱原因可能與發行量減少以及年輕人投入與轉賣有關，使「蛇鈔」二手收購價屢創新高。

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據上游新聞報導，此次由中國人民銀行發行的2025年賀歲紀念幣和紀念鈔，包括雙色銅合金紀念幣一枚，紀念鈔一張（即「蛇鈔」），金質紀念幣一枚，銀質紀念幣一枚，均為法定貨幣 。「蛇鈔」延續了去年「龍鈔」（龍年紀念鈔）豎版樣式。蛇年雙色銅合金紀念幣面值十元人民幣（約1.3美元），發行數量為1億枚；紀念鈔面值20元，採塑料材質，發行數量1億張。

「蛇鈔」從一開始預定就表現火熱，預約通道開啟短短幾分鐘內，全國多地銀行就被約滿。1月3日開始兌換，有人到銀行取到手後轉手就賣，致二手價格直線上升。

其中「蛇鈔」的二手價格更突出。二手交易平台閒魚上，一套蛇年紀念鈔（20張）的用戶報價在800元到1000元間，相較發行價格（一張20元，一套400元），溢價幅度在100%至150%之間。在重慶，由於「000」（豹子號）開頭較多，該號碼段成交價在1200元（20張），折合60元/張（溢價幅度達到200%），「蛇幣」成交價350元（20枚一卷），折合17.5元/枚。

有媒體報導，「蛇鈔」如果是100張連號，俗稱「一刀」，價格將站上了5500元的高位，較其面額價上漲逾一倍。

據分析，「蛇幣」、「蛇鈔」行情走好背後有多種原因。一是發行數量減少，虎年、兔年和龍年的生肖紀念幣發行量都是1.2億枚，而蛇年紀念幣縮量至1億枚，是第二輪生肖紀念幣中發行量僅多於羊幣（8000萬枚）的品種；二是「蛇鈔」為第二張生肖賀歲系列紀念鈔，在去年「龍鈔」二手價格走高效應帶領下，「蛇鈔」後續行情也被看好。